2023-08-28 18:21:23 Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.
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Adana'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir kadını görünce durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler daha sonra kadının cesedini sudan çıkarttı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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