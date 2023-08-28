  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehide son veda!

Küresel ısınma: Dünyanın gözü orada! Türkiye dahil Avrupa ülkesi için dehşet düşüren azalma uyarısı

Uyurken organlarınız yenilenecek bu çayı akşamları için: Uygulama talimatı! Bakın hazine gibi destek var

Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

Tuncay Şanlı üstüne basa basa uyardı! Arda için çok konuşulacak iddia! İşte yeni yatırımı...

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Altay Bayındır transferi yattı mı? İşte bilinmeyen gerçekler...

Ortalığı ayağa kaldıran çıkış bu olsa gerek: Kör ölür badem gözlü olur...

Ağır tonajlı araçlardan bezen mahalleli yolu trafiğe kapattı
Yaşam
5
Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

2023-08-28 18:21:23
Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

#1
Foto - Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

İddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir kadını görünce durumu polise haber verdi.

#3
Foto - Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - Sulama kanalında dehşet! Kadın cesedi bulundu

Ekipler daha sonra kadının cesedini sudan çıkarttı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Suudi Arabistan dev rezervler için anlaştı
Ekonomi

Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Suudi Arabistan dev rezervler için anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile madencilik alanında önemli bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu...
Üreticiye yüzlerce manda hibe edildi
Gündem

Üreticiye yüzlerce manda hibe edildi

"Damızlık Manda Boğa Desteği Projesi" çerçevesinde üreticilere manda desteği veriliyor.

Eski istihbaratçı, Akşener’le ilgili flaş iddiayı böyle duyurdu
Medya

Eski istihbaratçı, Akşener’le ilgili flaş iddiayı böyle duyurdu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü köşesinde, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yaptığı konuşmasını de..
İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi
Dünya

İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir grup eylemci, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanarak Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışiş..
28 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Ağustos 2023) sunuyoruz...

Ödemeyen aracını satamayacak!
Otomotiv

Ödemeyen aracını satamayacak!

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23