Sukavuşan'dan kahreden haber geldi!

Öte yandan Azerbaycan ordusu, 27 Eylül günü Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için operasyon başlatmış ve başarılı şekilde de bu operasyonları sürdürmüştü. Azerbaycan ordusu halen başarılı şekilde sürdürdüğü operasyonlarda şimdiye kadar Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı ile 194 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı. Bu gelişmelerle birlikte kurtarılan yerleşim sayısı 201 oldu.