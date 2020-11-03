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Sukavuşan'dan kahreden haber geldi!

2020-11-03 13:09:17
Sukavuşan'dan kahreden haber geldi!

Azerbaycan'ın 4 Ekim'de Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde işgal altından kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken İlkin Ferzeliyev'in şehit düştüğü açıklandı.Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. Ferzeliyev'in babası şehit oğluyla son diyaloglarını anlattı. Şehidin babası Azad Ferzeliyev, oğlu İlkin’in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak, "Oğlumla konuştuğumda tek söylediğim şuydu, bayrağı dik İlkin, ama lütfen hayatta kal, şehit yoldaşlarının kanını yerde bırakma” dedi. Ferzeliyev, “Oğullarımız şimdi kaybettiğimiz toprakları iade ediyor. Sanki alnımızdaki o izi siliyorlar. Şehit haberini duydum ama babalık duyguları bana oğlumun yaşadığını söylüyor” diye konuştu. İlkin Ferzeliyev, 4 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan’a Azerbaycan bayrağını dikmişti.

#1
Foto - Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. Ferzeliyev'in babası şehit oğluyla son diyaloglarını anlattı. Şehidin babası Azad Ferzeliyev, oğlu İlkin’in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak,

Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. Ferzeliyev'in babası şehit oğluyla son diyaloglarını anlattı. Şehidin babası Azad Ferzeliyev, oğlu İlkin’in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak, "Oğlumla konuştuğumda tek söylediğim şuydu, bayrağı dik İlkin, ama lütfen hayatta kal, şehit yoldaşlarının kanını yerde bırakma” dedi. Ferzeliyev, “Oğullarımız şimdi kaybettiğimiz toprakları iade ediyor. Sanki alnımızdaki o izi siliyorlar. Şehit haberini duydum ama babalık duyguları bana oğlumun yaşadığını söylüyor” diye konuştu. İlkin Ferzeliyev, 4 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan’a Azerbaycan bayrağını dikmişti.

#2
Foto - Öte yandan Azerbaycan ordusu, 27 Eylül günü Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için operasyon başlatmış ve başarılı şekilde de bu operasyonları sürdürmüştü. Azerbaycan ordusu halen başarılı şekilde sürdürdüğü operasyonlarda şimdiye kadar Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı ile 194 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı. Bu gelişmelerle birlikte kurtarılan yerleşim sayısı 201 oldu.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, 27 Eylül günü Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için operasyon başlatmış ve başarılı şekilde de bu operasyonları sürdürmüştü. Azerbaycan ordusu halen başarılı şekilde sürdürdüğü operasyonlarda şimdiye kadar Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı ile 194 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı. Bu gelişmelerle birlikte kurtarılan yerleşim sayısı 201 oldu.

#3
Foto - Ermenistan’ın hain saldırıları sonucunda ise 7 kişi aynı aileden olmak üzere hayatını kaybetti. Ermenistan saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz bir hale ulaştı.

Ermenistan’ın hain saldırıları sonucunda ise 7 kişi aynı aileden olmak üzere hayatını kaybetti. Ermenistan saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz bir hale ulaştı.

#4
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusu tarafından Cebrayıl’de 3, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 2 köy olmak üzere toplam 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusu tarafından Cebrayıl’de 3, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 2 köy olmak üzere toplam 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıklamıştı.

#5
Foto - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Terter’in Çardaklı köyünde işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini açıklamış, Azerbaycan güçleri yine bir Ermeni askeri karargahını da imha etmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Terter’in Çardaklı köyünde işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini açıklamış, Azerbaycan güçleri yine bir Ermeni askeri karargahını da imha etmişti.

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