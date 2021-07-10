Suikastle dünya sarsılmıştı! Zanlılar sokaklarda böyle gezdirildi

Paralı asker liderinin, Kolombiyalı üst düzey bir terörle mücadele askeri biriminin eski şefi olduğu belirlendi ve polis, suikast ekibinin bir kısmının saldırıdan üç ay önce ülkede olduğunu iddia etti. Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor ve çatışmalarda yaralananlardan biri kaçmayı ve Moise'nin yaşadığı varlıklı Pétion-Ville semtindeki bir aile evine tırmanmayı başardı. Ertesi gün cansız cesedi bulundu. Yetkililer, darbe emrini kimin verdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Bu da geçici lider ile seçilen başbakan arasındaki güç mücadelesi sürerken, sokaklarda artan bir karmaşaya neden oldu. 72 yaşındaki bir memur, Çarşamba gecesi adanın güneybatısındaki bütün bir eyaleti polisin bile giremediği 'kırmızı bölgeye' çeviren haydutlar tarafından vurularak öldürüldü ve ardından yakıldı. Anayasaya göre, Haiti'nin baş yargıcı René Sylvestre normalde Başkanın ölümünden sonra görevi devralacaktı, ancak iki hafta önce koronavirüsten öldü. Bu arada, Port-au-Prince'in kuzeyindeki Mirebalais'teki iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı, pek çok mahkum kaçtı ve diğerleri, Port-de-Paix'te kaçmaya çalışırken diğerleri hücrelerini ateşe verdi.