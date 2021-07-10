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Dünya
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Suikastle dünya sarsılmıştı! Zanlılar sokaklarda böyle gezdirildi

2021-07-10 13:15:11
Suikastle dünya sarsılmıştı! Zanlılar sokaklarda böyle gezdirildi

ABD'den İngiltere'ye kadar pek çok ülkeden peş peşe kınamaların geldiği suikastta, Haiti Devlet Başkanı Moise 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldü.

#1
Foto - Fransızca konuşulan ülkenin başbakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazıları İngilizce ve İspanyolca konuşan bir grup 'yabancı', Çarşamba günü gece saat 1 civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde Moise'nin evine girdi.

Fransızca konuşulan ülkenin başbakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazıları İngilizce ve İspanyolca konuşan bir grup 'yabancı', Çarşamba günü gece saat 1 civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde Moise'nin evine girdi.

#2
Foto - 53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.

53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.

#3
Foto - Haiti, devlet başkanının suikasta uğramasının ardından sokaklarda can veren kaçak paralı askerler, linç edilip yakılarak öldürülen bir kasaba yetkilisi ve hapishanelerde isyan eden mahkumlarla, kaosun eşiğine geldi.

Haiti, devlet başkanının suikasta uğramasının ardından sokaklarda can veren kaçak paralı askerler, linç edilip yakılarak öldürülen bir kasaba yetkilisi ve hapishanelerde isyan eden mahkumlarla, kaosun eşiğine geldi.

#4
Foto - Dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkum isyanları ve kaçma girişimleri yaşandı. Polis, Jovenel Moise'in Çarşamba gününün erken saatlerinde vurularak öldürülmesinin ardından Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde çıkan silahlı çatışmaların ardından 15 Kolombiyalı ve iki Haiti doğumlu ABD vatandaşını yakaladıklarını söyledi.

Dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkum isyanları ve kaçma girişimleri yaşandı. Polis, Jovenel Moise'in Çarşamba gününün erken saatlerinde vurularak öldürülmesinin ardından Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde çıkan silahlı çatışmaların ardından 15 Kolombiyalı ve iki Haiti doğumlu ABD vatandaşını yakaladıklarını söyledi.

#5
Foto - Paralı asker liderinin, Kolombiyalı üst düzey bir terörle mücadele askeri biriminin eski şefi olduğu belirlendi ve polis, suikast ekibinin bir kısmının saldırıdan üç ay önce ülkede olduğunu iddia etti. Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor ve çatışmalarda yaralananlardan biri kaçmayı ve Moise'nin yaşadığı varlıklı Pétion-Ville semtindeki bir aile evine tırmanmayı başardı. Ertesi gün cansız cesedi bulundu. Yetkililer, darbe emrini kimin verdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Bu da geçici lider ile seçilen başbakan arasındaki güç mücadelesi sürerken, sokaklarda artan bir karmaşaya neden oldu. 72 yaşındaki bir memur, Çarşamba gecesi adanın güneybatısındaki bütün bir eyaleti polisin bile giremediği 'kırmızı bölgeye' çeviren haydutlar tarafından vurularak öldürüldü ve ardından yakıldı. Anayasaya göre, Haiti'nin baş yargıcı René Sylvestre normalde Başkanın ölümünden sonra görevi devralacaktı, ancak iki hafta önce koronavirüsten öldü. Bu arada, Port-au-Prince'in kuzeyindeki Mirebalais'teki iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı, pek çok mahkum kaçtı ve diğerleri, Port-de-Paix'te kaçmaya çalışırken diğerleri hücrelerini ateşe verdi.

Paralı asker liderinin, Kolombiyalı üst düzey bir terörle mücadele askeri biriminin eski şefi olduğu belirlendi ve polis, suikast ekibinin bir kısmının saldırıdan üç ay önce ülkede olduğunu iddia etti. Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor ve çatışmalarda yaralananlardan biri kaçmayı ve Moise'nin yaşadığı varlıklı Pétion-Ville semtindeki bir aile evine tırmanmayı başardı. Ertesi gün cansız cesedi bulundu. Yetkililer, darbe emrini kimin verdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Bu da geçici lider ile seçilen başbakan arasındaki güç mücadelesi sürerken, sokaklarda artan bir karmaşaya neden oldu. 72 yaşındaki bir memur, Çarşamba gecesi adanın güneybatısındaki bütün bir eyaleti polisin bile giremediği 'kırmızı bölgeye' çeviren haydutlar tarafından vurularak öldürüldü ve ardından yakıldı. Anayasaya göre, Haiti'nin baş yargıcı René Sylvestre normalde Başkanın ölümünden sonra görevi devralacaktı, ancak iki hafta önce koronavirüsten öldü. Bu arada, Port-au-Prince'in kuzeyindeki Mirebalais'teki iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı, pek çok mahkum kaçtı ve diğerleri, Port-de-Paix'te kaçmaya çalışırken diğerleri hücrelerini ateşe verdi.

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