'Sudan ucuz' tam da buna denir Erdoğan’ın imzaladığı araçta müthiş özellik

Şilit, açıklamasının devamında, "TEKNOFEST Karadeniz bu sene oldukça yoğun bir katılım sergilendi. Orada da akıllı sistemler ve ulaşım çılgınlığı aracımızı sergiledik. Gerçekten oradaki ziyaretçilerin de büyük bir teveccühü oldu aracımıza. Belki de en çok ziyaret edilen çadırın en çok ilgi görülen aracı oldu. Daha sonra aracımız 6 gün boyunca sergilendi. En son günü Cumhurbaşkanımız teveccüh etti. Cumhurbaşkanımızda araç ile ilgili bilgiler aldı. Aracımızı Bilecik’te gururla sergiliyoruz" ifadelerine yer verdi. "Aracımız 50 kilometre civarında bir hız yapıyor" Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit, araç hakkında bilgi vererek, "Aracımız 50 kilometre civarında bir hız yapıyor. Dediğim gibi zaten hıza yönelik bir yarış değil verimlilik yarışıydı. 1 dolu batarya ile 50 kilometre yakın yol gidiyor ve 100 kilometre de yaklaşık 7-8 lira civarında bir maliyeti var aracımızın. Baktığımız zaman içten yanmalı motorlu araçlara baktığımız zaman çok büyük bir avantajımız var açıkçası. Aracın yüzde 80’i öğrencilerin kendi emekleri ile şurada gördüğünüz göğüs bile okuldaki tezgâhta üretilen bir araç. Araçta çok büyük bir emek var açıkçası. Öğrenciler bu işin tamamıyla içerisindeydi. Bizde onların eksik kaldıkları yerlerde onlara destek olarak elimizden geleni yaptık. Hedef önümüzdeki sene aracımızı bir tık öteye götürüp geliştirerek yarışlara tekrar katılmayı planlıyoruz" dedi. "Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya" Şilit, "Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulun bütün imkânlarını bu araç için seferber ettik diyebiliriz. Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya. Motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik bölümü, metal işleri bölümü, bilişim bölümü, makine ve mobilya bölümünden de zaman zaman destek aldık. Bu okulun bütün bölümleri, bütün imkânları bu araç için seferber edildi. Bu süreçte ben, Hasan Köseoğlu, Ali Ocakçı, Ali Benli, Murat Durak, Ali Yetkin, Gürtekin Parlaktaş, Eyüp Demirel gerçekten çok büyük emekleri var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Burada bizim için Cumhurbaşkanımızın teveccüh göstererek aracımız ile ilgili bilgi alması bizim için çok onura edici oldu. Yani pastamızın üzerindeki bir kaymak gibi bir çilek gibi düşünebiliriz. O yüzden amacımıza ulaşmış hissediyoruz" ifadelerine yer verdi.