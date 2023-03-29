Sucuk alanlar dikkat! Resmen ot yiyormuşuz

"MAALESEF BAZI SUCUKLARDA BU TÜR HİLELERE ŞAHİT OLDUK" Yaptıkları araştırmalarda hiç hayvansal hücrenin olmadığı sucukları tespit ettiklerini belirten Orhan, "Kullandığımız hayvansal gıdalar pahalı olduğu için hayvansal gıdalara karşı özellikle bitkisel proteinler kullanılıyor. Bunlar diğer sanayi tuzları ile kamufle edilmesinden tutun içerisine bir sürü hadiseler katılabiliyor. Bunları etiket tebliğine göre yazmamız zorunlu olduğu için vatandaş o yüzden etiketleri çok iyi okumalı. Bir denetçi gibi çalışmaları gerek. Entegre üretim tesislerinde hileler çok daha gelişmiş durumda. Bunları yakalamamız çok daha zor oluyor. Çok daha profesyonelce yapıldığı için basit laboratuvarda bu hileleri yakalamamız mümkün olmuyor.