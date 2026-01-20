Nüfus hizmetlerinde dijital devrim: 2025 yılında e-Devlet rekoru! 158 milyona yakın işlem yapıldı

3,7 MİLYON PASAPORT İŞLEMİ YAPILDI NVİGM'nin geçen yılın verilerinden derlenen bilgilere göre, pasaport işlemlerinde toplam sayı 3 milyon 776 bin 871 oldu. Pasaport başvurularının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek talebin 2 milyon 897 bin 698 işlem ile "umuma mahsus" (bordo) pasaportta olduğu görüldü. Bunu, 796 bin 322 işlem ile "hususi" (yeşil) pasaport ve 82 bin 851 işlem ile "hizmet" (gri) pasaport takip etti. "3'ü Bir Yerde" projesi kapsamında yürütülen T.C. kimlik kartı işlem sayısı, 8 milyon 404 bin 645 olarak gerçekleşti. SÜRÜCÜ BELGELERİ Sürücü belgesi başvuruları ise 5 milyon 994 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın sürücü belgesine ilişkin başvuru verilerinde cinsiyet ve vites tercihlerine dair detaylar da yer aldı. Yıl boyunca 1 milyon 919 bin 788 kadın ve 4 milyon 74 bin 267 erkek sürücü adayı belge için başvurdu. Kadın sürücülerden 1 milyon 700 bin 640'ı manuel vites, 219 bin 148'i de otomatik vites, erkek sürücülerden 4 milyon 4 bin 780'i manuel vites, 69 bin 487'si ise otomatik vites ehliyeti başvurusu yaptı.