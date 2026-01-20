Nüfus hizmetlerinde dijital devrim: 2025 yılında e-Devlet rekoru! 158 milyona yakın işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), 2025 yılı verileriyle dijitalleşmede zirveye ulaştı. e-Devlet üzerinden 158 milyona yakın işlem gerçekleştirilirken, kimlikten pasaporta, sürücü belgesinden adres beyanına kadar milyonlarca hizmet vatandaşın ayağına götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Nüfus hizmetlerinde artık zaman da mekan da engel değil" diyerek devletin teknolojik gücüne dikkat çekti.