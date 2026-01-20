Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd İslam’a ve Müslümanlara karşı uyardı: Özgürlük 'Allahu Ekber' nidalarıyla gerçekleşecektir!

"Kudüs topraklarında iki büyük proje çarpışmaktadır: İslam projesi ve tüm renkleriyle küfür projesi" Ebu Zeyd, küfür ehlinin kendi içinde parçalanmış olsa da Müslümanlara ve Müslümanların ilk kıblesine karşı yürütülen savaşta birleştiğini belirterek, "Kudüs, tarih boyunca ve daima Müslüman olmayanların hedefi olmuştur. Bir dönem kin dolu Haçlılar, bir dönem ise hilekâr ve suçlu siyonizm tarafından hedef alınmıştır. Her durumda Kudüs ve Filistin, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki küresel çatışmanın ve mücadelenin merkezi olmuştur. Kudüs topraklarında iki büyük proje çarpışmaktadır: İslam projesi ve tüm renkleriyle küfür projesi. Küfür kendi içinde parçalanmış olsa da, Müslümanlara ve Müslümanların ilk kıblesine karşı savaşta birleşmektedir. Şairin dediği gibi: "Bize karşı birleşirler, kendi aralarında dağılıp ayrılırlar; böylece biz kurtların avı hâline geliriz… Kendi aralarında dağınıktırlar; fakat Müslümanlara saldırı çağrısı yapıldığında birleşir, ihtilaflarını unutur ve tek bir el olurlar.' Nitekim bunu 'Aksa Tufanı'nda açıkça gördük. Ne yazık ki, Arap dünyası da dâhil olmak üzere bütün dünya, bu süreçte iş birliği yapmış ve davaya ihanet etmiştir. Siyonist yapı, Gazze’de ve yer altındaki birkaç bin mücahit asker karşısında büyük zorluklar yaşamış, buna rağmen herkes onların karşısında saf tutarak savaşa katılmıştır." ifadelerini aktardı. "Kudüs, İslam’a düşman sömürgeci projelerin her zaman hedefi olmuştur" Ebu Zeyd, Kudüs'ü hedef alanların İslam’ı ve İslam sancağını taşıyanları ortadan kaldırma amacında olduklarını ifade ederek, "Kudüs, İslam’a düşman sömürgeci projelerin her zaman hedefi olmuştur. Amaç, İslam’ı ve İslam sancağını taşıyanları ortadan kaldırmaktır. Bugün içinde bulunduğumuz dönem yani siyonist işgalin Kudüs, Beytülmakdis ve tüm Filistin üzerindeki hâkimiyeti bizi, Selahaddin Eyyubi ve Nureddin Mahmud Zengi dönemine götürmektedir. O dönemde de Müslüman beldelerine karşı son derece vahşi Haçlı seferleri düzenlenmiş, her türlü suç işlenmiş ve tüm kutsallar çiğnenmiştir. Bugün yaşananlar, o dönemin birebir aynısıdır. Siyonist düşmanın bugün Kudüs’te, Beytülmakdis’te ve Gazze’de Müslümanlara karşı sergilediği tutum, daha önce kin dolu Haçlıların Mescid-i Aksa’da İslam ve Müslümanlara karşı yaptıklarının aynısıdır." dedi.