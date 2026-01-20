  • İSTANBUL
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Parayı onlar kazanıyor: Kartla ödemeler yüzde 48 arttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Parayı onlar kazanıyor: Kartla ödemeler yüzde 48 arttı!

Kredi kartları, banka kartları ile Aralık ayında yapılan ödemeler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 511,1 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025'e ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,1 milyon, banka kartı sayısı 209 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 8 artarken ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 6 artarak 460,6 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 511,1 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemelerin 2 trilyon 143,6 milyar lirası kredi kartları, 359,7 milyar lirası banka kartları, 7,8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 55 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 76 azaldı.

MAĞAZA İÇİ HER 5 KARTLI ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ Toplam kartlı ödeme adedi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar oldu. Ödemelerin 1 milyar 44,5 milyonu kredi kartları, 716,6 milyonu banka kartları, 34,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adetlerinde büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 13, banka kartlarında yüzde 27 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 74 azaldı.

TEMASSIZ ÖDEMELERİN SAYISI ARTTI Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 12 artarak 1 milyar 190,9 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 52 artışla 768,5 milyar liraya ulaştı. Aralıkta mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

