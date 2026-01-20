Parayı onlar kazanıyor: Kartla ödemeler yüzde 48 arttı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025'e ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,1 milyon, banka kartı sayısı 209 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı yüzde 8 artarken ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 düştü. Toplam kart sayısı yüzde 6 artarak 460,6 milyona ulaştı.