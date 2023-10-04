Su uzmanından önemli açıklama! İşte son yıllarda sel felaketleri bu sebeple yaşanıyor

Küresel iklim etkisinin dünyayı çok ciddi anlamda etkilediğinin altını çizen Demir, "Bu etkilerin artarak devam etmesi maalesef kaçınılmazdır. İnsanoğlu bunun yoğun bir şekilde tedbiri almak, yaşamın sürdürebilirliği için çalışmalar yapıyor. Şu ana kadar istenilen başarı elde edilmiş değildir. Başarının geleceğe taşınabilmesi için günü doğru okumak gerekiyor. Küresel iklim etkisi maalesef ülkemizde de etkisini giderek artırarak devam ettiriyor. Doğal afetler, beklenmedik ani yağışlar, kuraklık, sel, hortum gibi pek çok felaketi beraberinde getiriyor. Son yıllarda yaşadığımız kuraklık ise bunun en bariz örneğidir. Yaz aylarının başlangıcında güzel yağışlar aldık diye sevinirken maalesef temmuz, ağustos, eylül de dahil olmak üzere kurak geçti. Eylülün son haftasında başlayan yağışlar çok ciddi anlamda etkili olmaya başladı. Bunun da sebebi ani kuraklıklarla beraber kuruyan toprak ortamı düşen yağışın hızlı bir şekilde yüzey akışa geçmesi ve bunun selleri meydana getirmesidir. Bunu tetikleyen diğer bir unsur ise çok şiddetli ve ani yağışların olmasıdır. Kuraklıkla beraber biriken yağışların ani bir şekilde düşmesi bu sel felaketlerini beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.