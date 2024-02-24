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Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

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Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

2024-02-24 11:50:34
Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

#1
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Jane's Report, dünyanın en büyük savunma fuarlarından WDS'de savunma sektörüne sunulan Tulpar ve Pars zırhlı savaş araçlarının fuarın gözdeleri haline geldiğinin altını çizdi.

#2
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Küresel savunma firmalarının Gürz hava savunma sisteminin ''yeteneklerini görmek için sabırsızlandığını'' dile getirdi.

#3
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

TANKLARLA SAVAŞABİLİYOR Yayın organındaki yazıda, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) entegre teknolojilerle donatılmış haliyle savunma sektörüne sunulan Otokar Tulpar zırhlı piyade savaş aracının (AFV sınıfı) büyük beğeni topladığı ifade edildi.

#4
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Yazıda Tulpar'ın İtalyan Leonardo firması ile ortak üretilen ve alanındaki en gelişmiş entegre tekonolojik donanımlardan birisi olarak kabul edilen 'HITFACT' tareti ile yenilendiği bilgisine de yer verildi.

#5
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Tulpar zırhlı piyade aracı, savaş tanklarına karşı özel tasarlanan 120 mm'lik topa sahip taret ile birlikte sınıfında tanklara karşı mücadele edebilen ender araçlardan birisi haline de geldi.​

#6
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

GÜRZ'E ÖVGÜ Jane's Report İSE Aselsan tarafından üretilen ve fuarda sergilenen Gürz hibrid hava savunma sistemine de yer verdi.

#7
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Gürz'ün gelişmiş alçak irtifa hava savunma kabiliyetine vurgu yapılan yazıda ''Gürz hem hava savunma hem de füze savunma sistemi olarak görev yapabildiği gibi İHA/SİHA'lardan helikopterlere alçak uçuştaki savaş uçaklarından güdümlü füzelere kadar çok sayıda hedefe karşı üstün bir hava savunma olanağı sunuyor.

#8
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Tüm hava savunma mekanizması ise entegre edilmiş tek bir sistemden yönetiliyor. Savunma sektörü Gürz'ün yeteneklerini görmek için sabırsızlanıyor'' ifadelerine yer verildi.

#9
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

FUARIN GÖZDESİ 'PARS' Jane's Report'da ayrıca WDS Fuarı'nda küresel savunma sektörüne sunulan ve Ankara merkezli milli savunma firması FNSS tarafından üretilen 'FNSS Pars' zırhlı personel savaş aracına da yer verildi.

#10
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

''Sınıfında yeni jenerasyon olarak kabul edilen Pars fuarın gözdelerinden oldu'' ifadesiyle yayın organında tanıtımı yapılan milli savaş aracına ilişkin şu detaylara yer verildi:

#11
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

''30 ton ağırlığındaki 8x8 Pars savaş aracı 3 mürettebat ile yönetiliyor ve 9 askeri personeli taşıyabiliyor.

#12
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

8 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki zırhlı savaş aracındaki Teber-II taretinde çift atış kabiliyetine sahip otomatik bir top bulunuyor.

#13
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Pars'ın tareti ayrıca 40 mm'lik toplarla da entegre olabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Tarette 25 mm'lik keskin nişancı kulesi de bulunuyor.

#14
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Teber-II gelişmiş hedef tespit ve atış kontrol sistemine sahip.

#15
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Birden fazla hedefi hareket halinde vurabilme kabiliyetine sahip entegre taret sistemi yüksek infilaklı, zırh delici ya da programlanabilir havada infilaklı top mühimmatı da kullanabiliyor.''

#16
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

KAYNAK: HABER GLOBAL

#17
Foto - Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

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