Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

Gürz'ün gelişmiş alçak irtifa hava savunma kabiliyetine vurgu yapılan yazıda ''Gürz hem hava savunma hem de füze savunma sistemi olarak görev yapabildiği gibi İHA/SİHA'lardan helikopterlere alçak uçuştaki savaş uçaklarından güdümlü füzelere kadar çok sayıda hedefe karşı üstün bir hava savunma olanağı sunuyor.