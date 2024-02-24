Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi! Türk zırhlılarına küresel övgü

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Jane's Report, dünyanın en büyük savunma fuarlarından WDS'de savunma sektörüne sunulan Tulpar ve Pars zırhlı savaş araçlarının fuarın gözdeleri haline geldiğinin altını çizdi.
Küresel savunma firmalarının Gürz hava savunma sisteminin ''yeteneklerini görmek için sabırsızlandığını'' dile getirdi.
TANKLARLA SAVAŞABİLİYOR Yayın organındaki yazıda, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) entegre teknolojilerle donatılmış haliyle savunma sektörüne sunulan Otokar Tulpar zırhlı piyade savaş aracının (AFV sınıfı) büyük beğeni topladığı ifade edildi.
Yazıda Tulpar'ın İtalyan Leonardo firması ile ortak üretilen ve alanındaki en gelişmiş entegre tekonolojik donanımlardan birisi olarak kabul edilen 'HITFACT' tareti ile yenilendiği bilgisine de yer verildi.
Tulpar zırhlı piyade aracı, savaş tanklarına karşı özel tasarlanan 120 mm'lik topa sahip taret ile birlikte sınıfında tanklara karşı mücadele edebilen ender araçlardan birisi haline de geldi.
GÜRZ'E ÖVGÜ Jane's Report İSE Aselsan tarafından üretilen ve fuarda sergilenen Gürz hibrid hava savunma sistemine de yer verdi.
Gürz'ün gelişmiş alçak irtifa hava savunma kabiliyetine vurgu yapılan yazıda ''Gürz hem hava savunma hem de füze savunma sistemi olarak görev yapabildiği gibi İHA/SİHA'lardan helikopterlere alçak uçuştaki savaş uçaklarından güdümlü füzelere kadar çok sayıda hedefe karşı üstün bir hava savunma olanağı sunuyor.
Tüm hava savunma mekanizması ise entegre edilmiş tek bir sistemden yönetiliyor. Savunma sektörü Gürz'ün yeteneklerini görmek için sabırsızlanıyor'' ifadelerine yer verildi.
FUARIN GÖZDESİ 'PARS' Jane's Report'da ayrıca WDS Fuarı'nda küresel savunma sektörüne sunulan ve Ankara merkezli milli savunma firması FNSS tarafından üretilen 'FNSS Pars' zırhlı personel savaş aracına da yer verildi.
''Sınıfında yeni jenerasyon olarak kabul edilen Pars fuarın gözdelerinden oldu'' ifadesiyle yayın organında tanıtımı yapılan milli savaş aracına ilişkin şu detaylara yer verildi:
''30 ton ağırlığındaki 8x8 Pars savaş aracı 3 mürettebat ile yönetiliyor ve 9 askeri personeli taşıyabiliyor.
8 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki zırhlı savaş aracındaki Teber-II taretinde çift atış kabiliyetine sahip otomatik bir top bulunuyor.
Pars'ın tareti ayrıca 40 mm'lik toplarla da entegre olabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Tarette 25 mm'lik keskin nişancı kulesi de bulunuyor.
Teber-II gelişmiş hedef tespit ve atış kontrol sistemine sahip.
Birden fazla hedefi hareket halinde vurabilme kabiliyetine sahip entegre taret sistemi yüksek infilaklı, zırh delici ya da programlanabilir havada infilaklı top mühimmatı da kullanabiliyor.''
KAYNAK: HABER GLOBAL
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