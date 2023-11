Su artık görülmüyor! Asi Nehri'nde korkutan manzara

Asi Nehri’nde temizlik işlemlerinin yapıldığını belirten Eşref Alak, “Burada nehrin temizliği yapılıyor. Asi’nin üzerinde şu an su sümbülleri var. Su sümbülü hiçbir işe yaramaz. Her yıl böyle nehrin üzerini kaplar. Bütün her taraf sümbül” şeklinde konuştu.