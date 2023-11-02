Su artık görülmüyor! Asi Nehri'nde korkutan manzara

Asi Nehri üzerini kaplayan su sümbüllerinin kötü görüntü oluşturduğuna dikkat çeken Vecih Kelahmetoğlu, “Burası Asi Nehri, gördüğünüz gibi her yeri ot kaplamış. Çok kötü gözüküyor, siz de görüyorsunuz. Her yıl bu zamanlar böyle oluyor. Temizliyorlar ama yine aynı şekilde oluyor” dedi.