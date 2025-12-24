Haber Merkezi Giriş Tarihi: Libyalı yetkilileri taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili şok detayı verdi! Bu olay Mavi Vatan'a yönelik bir mesajdır...
Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olayın sıradan bir kaza olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, güçlü şüpheler barındırdığını ifade etti. Yazıcı açıklamasında, düşen uçağın taşıdığı heyetin niteliği, olayın zamanlaması ve bölgesel gelişmeler dikkate alındığında, hadisenin uluslararası hukuk açısından derinlemesine ve bağımsız şekilde soruşturulması gereken ciddi bir sabotaj ve suikast ihtimali barındırdığını vurguladı.