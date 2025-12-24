  • İSTANBUL
Libyalı yetkilileri taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili şok detayı verdi! Bu olay Mavi Vatan'a yönelik bir mesajdır...

Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olayın sıradan bir kaza olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, güçlü şüpheler barındırdığını ifade etti. Yazıcı açıklamasında, düşen uçağın taşıdığı heyetin niteliği, olayın zamanlaması ve bölgesel gelişmeler dikkate alındığında, hadisenin uluslararası hukuk açısından derinlemesine ve bağımsız şekilde soruşturulması gereken ciddi bir sabotaj ve suikast ihtimali barındırdığını vurguladı.

Turgay Yazıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Libya, bugün sadece bir Kuzey Afrika ülkesi değil; Doğu Akdeniz'deki güç dengelerinin kilit merkezidir. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması, Mavi Vatan doktrininin hukuki ve stratejik temel taşlarından biridir. Bu anlaşmayı hedef alan her girişim, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını hedef almaktadır."

Yazıcı, Türkiye'nin MisrataYda kendisine ait deniz ve hava üssü kurma iradesinin, Doğu Akdeniz'de tek taraflı haritalarla Türkiye'yi kuşatma girişimlerini boşa çıkardığını hatırlatarak, bu nedenle Türkiye-Libya hattının sistematik biçimde hedef alındığını ifade etti.

Yazıcı, Türkiye-Libya ilişkilerinin yalnızca dönemsel ya da konjonktürel değil, devletlerarası stratejik bir ortaklık olduğuna dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya tezkeresinin uzatılmasının, Ankara'nın Libya'daki meşru hükümetle kurduğu askeri, siyasi ve hukuki hattın kararlılıkla sürdürüleceğinin açık bir ilanı olduğunu vurgulayan Yazıcı, şu değerIendirmede bulundu:

"Libya tezkeresinin Meclis'te uzatıldığı bir dönemde, Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşmesi, bu olayın tesadüf olmadığını açıkça göstermektedir. Türkiye, Libya'dan çekilmiyor; aksine hukuka dayalı varlığını tahkim ediyor. işte tam da bu nedenle Türkiye-Libya hattı hedef alınmaktadır. Meclis iradesiyle uzatılan tezkere, bu kirli senaryoları boşa çıkaran en net cevaptır."

Yazıcı, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Birleşmiş Milletler kararlarına, ikili anlaşmalara ve uluslararası hukuka dayandığını hatırlatarak, bu hattın zayıflatılmasının yalnızca Türkiye'yi değil, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımı savunan tüm dengeleri hedef aldığını ifade etti.

Açıklamada, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'de oluşturduğu gayrimeşru blokun, Libya üzerinden Türkiye'ye mesaj vermeye çalıştığına dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Bu olayın arkasında, Türkiye'yi Akdeniz'den dışlamayı amaçlayan İsrail Yunanistan-Güney Kıbrıs hattının bulunma ihtimali son derece ciddidir. Bu ülkeleri açıkça uyarıyoruz: Türkiye'nin egemenlik haklarına, müttefiklerine ve meşru anlaşmalarına yönelik her örtülü ya da açık girişim, uluslararası hukuk nezdinde karşılıksız kalmayacaktır."

Yazıcı, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik her hamlenin, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ağır sonuçlar doğuracağını da vurguladı.

Açıklamanın son bölümünde iç kamuoyuna da seslenen Turgay Yazıcı, şu çağrıda bulundu: "Tarih boyunca bu millet, içeriden ve dışarıdan oynanan oyunları ancak birlik olarak bozmuştur. Bugün de yapılmak istenen, Türkiye'yi içeride ayrıştırmak, dışarıda kuşatmaktır. Halkımızı basirete, ferasete ve birlik ruhuna davet ediyoruz." Yazıcı, Türk devlet aklının bu süreci tüm boyutlarıyla gördüğünü vurgulayarak, kamuoyunun provokasyonlara kapılmadan devlete güvenmesi gerektiğini belirtti: "Türkiye bir sıradan devlet değildir. Bu coğrafyada ayakta kalan son kaledir.

Devletimiz, milletimizin emaneti olan Mavi Vatan'ı da, Libya ile kurduğu stratejik hattı da sahipsiz bırakmayacaktır."

"Bu olay basit bir uçak kazası değildir. Zamanlama manidardır, hedef nettir. Türkiye bu tür mesajları tarihte çok almış her seferinde cevabını sahada ve masada vermiştir. Bugün de aynısı olacaktır."

