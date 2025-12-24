  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Su içmek işe yarıyor mu? Her gün 2 litre suyu için sorulan meşhur soru hakkında doktor yaptığı açıklamada, 2 litre su içmek işe yarıyor mu, sağlığa destek veriyor mu doktor her şeyi anlattı!

#1
Foto - Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

2 litre suyu içinler muhtemelen gençliğinizden beri size şunu söylemişizdir: Güzel bir cilde sahip olmak için bol su içmeniz gerekir. Öyle ki, yüz gerginleştiğinde ya da ten parlaklığı kaybolduğunda refleks otomatik hale gelir. Cildinize hızlı bir nemlendirme tedavisi sunuyormuş izlenimi veren büyük bir bardak, ardından bir başka bardak.

#2
Foto - Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Her geçen gün su ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı merak edilmeye devam ediyor. Ancak şifa olarak sunulan bu hareket, cilt yüzeyinin gerçekten nemlendirilmesinde sandığımız kadar etkili olmayacaktır. Bir kozmetik formülasyon uzmanına göre, içilen su miktarı ile cilt konforu arasındaki bağlantı, günde iki litrelik basit bir kuraldan çok daha incelikli. Anahtar, her şeyden önce cildin halihazırda sahip olduğu suyu tutma biçiminde yatmaktadır.

#3
Foto - Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Cildi nemlendirmek için su içmek: abartılmış bir refleks Alınan fikir inatçıdır. Susuz kalmış bir ciltle karşı karşıya kalan pek çok kişi hâlâ şu suçluluk dolu cümleyi duyuyor: “Cildiniz susuz kalmış, muhtemelen yeterince su içmiyorsunuz!” Journal des Femmes'in alıntı yaptığı Dr Beautiology markasının kurucusu Dr. Bozica'yı anımsıyor. Ona göre bu açıklama, epidermiste gerçekte olanları aşırı basitleştiriyor.

#4
Foto - Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Uzman doktor her şeyi anlattı Bilim insanı, içme suyunun cildin görünümü üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda klinik çalışmanın yapıldığını hatırlatıyor. Ona göre, yalnızca çok düşük miktarda su tüketimi gözle görülür bir etki yaratacaktır: “Bir araştırmada, az içen kadınlar, günde iki litre su ilave ettikten sonra hafif iyileşmeler gördüler. Ancak yeterince tüketenler “neredeyse hiçbir şey görmediler”, diye devam ediyor Dr. Bozica. Başka bir deyişle, vücutta gerçek bir su sıkıntısı yoksa, cildi nemlendirmek için su içmek, dokunma veya rahatlık açısından neredeyse hiçbir fark yaratmıyor.

#5
Foto - Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Stratum korneum, hidrolipidik film: cilt bariyeri tüm işi yapar Anlamak için derinin yapısına yakından bakmak gerekir. Bunun birkaç katmanı vardır ve en dışta yer alan stratum korneum yüzün pürüzsüz veya kırışık, esnek veya pürüzlü görünümünü belirler. Cilt gerginleştiğinde acı çeken bu ince tabakadır. Dr. Bozica bunu etkileyici bir görselle anlatıyor: “Bir tuğla duvar hayal edin. Hücreler tuğladır. Aralarındaki lipitler ise harçtır. İyi inşa edilmiş bir duvar suyu içeride tutar, hasarlı duvar ise tutmaz. Kuruluk genellikle içtiğinizden değil, bu yapıdaki bir zayıflıktan kaynaklanır.” Bu düzende vücutta dolaşan su esas olarak cildin daha derin katmanlarını besler. Aslında sadece küçük bir kısmı stratum korneum'a ulaşır. Bu nedenle yüzeyin esnek kalabilmesi her şeyden önce kendi su ve lipit kaynaklarına, diğer bir deyişle hidrolipidik film olarak da adlandırılan cilt bariyerinin durumuna bağlıdır. Bu bariyer bozulduğunda, su daha hızlı buharlaşır ve düzgün içen bir kişide bile ciltte kuruluk hissedilir. Yeterince su içtiğinizde cildinizi gerçekten nemlendirin: doğru bakıma odaklanın Eğer yüzünüz iyi bir iç neme rağmen gergin hissediyorsa, sorun bir bardak daha eklemekten ziyade bu ünlü bariyeri şımartmaktan ibarettir. Nemlendirici ve besleyici aktif maddeler açısından zengin yüz bakımları burada merkezi bir rol oynamaktadır. Summer Fridays markasının Jet Lag Maskesi gibi bazı maskeler, örneğin niasinamid, gliserin ve hyaluronik asidi bisabolol, pantenol, Allantoin ve salatalık özü bazlı rahatlatıcı bir karışımla birleştirerek cildin dokusunu yumuşatır, dehidrasyondan kaynaklanan ince çizgileri bulanıklaştırır ve ilk uygulamadan itibaren esnekliği ve parlaklığı geri kazandırır.

#6
Foto - Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Bu formüller çeşitli tamamlayıcı bileşen ailelerine dayanmaktadır: Dolgun ve oldukça nemli bir etki için gliserin veya hyaluronik asit gibi ciltteki suyu çeken ve tutan maddeler hidrolipidik filmi güçlendiren ve buharlaşmayı sınırlayan bitkisel yağlardan elde edilen lipitler Kızarıklığı ve rahatsızlığı gideren pantenol, allantoin veya salatalık özü gibi yatıştırıcı aktif bileşenler Daha düzgün bir cilde ve sıkılaşmış gözeneklerin görünümüne katkıda bulunan niasinamid gibi moleküller Bu kokteyl, içilen miktarın hızla limitlere ulaştığı durumlarda cilt yüzeyinin halihazırda içerdiği suyu daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Aynı mantık, genellikle hamilelikten sonra veya hormonal değişiklikler nedeniyle zayıflayan vücut derisi için de geçerlidir. Sunucu Tatiana Silva, rahatlık ve sıkılık bulmak için organik Estime et Sens markasının Hydro Tonic vücut sütünü benimsediğini açıkladı. Instagram'da şöyle itiraf etti: “Bu ev harika! Bu krem ​​benim için harika, çünkü kokusu var ama göze çarpmayan. Harika çünkü dokusu, neme ihtiyaç duyan cildimi besliyor.” Bu tedavi türü, hidrolipidik filmi besleyen ve koruyan ayçiçeği çekirdeği ve kayısı çekirdeği yağlarını, cilt tonunu desteklemek için seçilen Alaria Esculenta yosun özleriyle birleştirir. Rahat bir cilt için belirleyici etkinin yalnızca camda değil, her şeyden önce epidermisin kendisinde gerçekleştiğini hatırlatırız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Rusya'ya ait askeri uçak vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Rusya'ya ait askeri uçak vuruldu

Ukrayna, Rusya’ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağını vurdu. Uçağın maliyetinin 24 milyon dolar olduğunu belirtildi.
Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı: Ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar
Sosyal Medya

23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin iradesini hiçe sayan akla ziyan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, daha seçim görmeden kendi..
Torununu kurtardı, kendisi hayata tutunamadı
Yerel

Torununu kurtardı, kendisi hayata tutunamadı

Aydın’da tren kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki kadın, verdiği yaşam mücadelesini 71 gün sonra hayatını kaybetti.
Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...
Gündem

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın da bulunduğu Dassault Falcon 50 tipi özel j..
İstanbul için kar alarmı: AKOM tarih verdi
Yaşam

İstanbul için kar alarmı: AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların hızla düşe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23