Su içmek işe yarıyor mu? 2 litre su içmek ne işe yarar, en iyisi ne, ne sağlıklı doktor her şeyi anlattı

Stratum korneum, hidrolipidik film: cilt bariyeri tüm işi yapar Anlamak için derinin yapısına yakından bakmak gerekir. Bunun birkaç katmanı vardır ve en dışta yer alan stratum korneum yüzün pürüzsüz veya kırışık, esnek veya pürüzlü görünümünü belirler. Cilt gerginleştiğinde acı çeken bu ince tabakadır. Dr. Bozica bunu etkileyici bir görselle anlatıyor: “Bir tuğla duvar hayal edin. Hücreler tuğladır. Aralarındaki lipitler ise harçtır. İyi inşa edilmiş bir duvar suyu içeride tutar, hasarlı duvar ise tutmaz. Kuruluk genellikle içtiğinizden değil, bu yapıdaki bir zayıflıktan kaynaklanır.” Bu düzende vücutta dolaşan su esas olarak cildin daha derin katmanlarını besler. Aslında sadece küçük bir kısmı stratum korneum'a ulaşır. Bu nedenle yüzeyin esnek kalabilmesi her şeyden önce kendi su ve lipit kaynaklarına, diğer bir deyişle hidrolipidik film olarak da adlandırılan cilt bariyerinin durumuna bağlıdır. Bu bariyer bozulduğunda, su daha hızlı buharlaşır ve düzgün içen bir kişide bile ciltte kuruluk hissedilir. Yeterince su içtiğinizde cildinizi gerçekten nemlendirin: doğru bakıma odaklanın Eğer yüzünüz iyi bir iç neme rağmen gergin hissediyorsa, sorun bir bardak daha eklemekten ziyade bu ünlü bariyeri şımartmaktan ibarettir. Nemlendirici ve besleyici aktif maddeler açısından zengin yüz bakımları burada merkezi bir rol oynamaktadır. Summer Fridays markasının Jet Lag Maskesi gibi bazı maskeler, örneğin niasinamid, gliserin ve hyaluronik asidi bisabolol, pantenol, Allantoin ve salatalık özü bazlı rahatlatıcı bir karışımla birleştirerek cildin dokusunu yumuşatır, dehidrasyondan kaynaklanan ince çizgileri bulanıklaştırır ve ilk uygulamadan itibaren esnekliği ve parlaklığı geri kazandırır.