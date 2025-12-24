  • İSTANBUL
Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte en güçlü ihtimal

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte en güçlü ihtimal

2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28.075 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılan '’lik zam sonrası, kamuoyunun dikkatleri emekli maaş zammına yöneldi. Emekli maaşlarına kanunen yılda iki kez zam yapılıyor: Ocak ve Temmuz aylarında. Zam oranı, 6 aylık kümülatif enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamları, emekli maaşlarının ne kadar artacağını belirliyor.

Foto - Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte en güçlü ihtimal

2025 Yılının İkinci Yarı Enflasyon Rakamları *Temmuz: %2,06 *Ağustos: %2,04 *Eylül: %3,23 *Ekim: %2,55 *Kasım: %0,87 Bu verilerle birlikte 5 aylık kümülatif enflasyon ,20 olarak gerçekleşti ve emekliler bu oranda bir zammı garanti etmiş oldu.

Foto - Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte en güçlü ihtimal

Aralık Enflasyonu Belirleyici Olacak Emekli maaş zammı için son belirleyici, TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık enflasyonu olacak. Beklentilere göre Aralık ayında TÜFE’nin %1,1 gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon ,23 seviyesinde olacak ve Ocak 2026 emekli maaşı zam oranı ,24 olarak uygulanacak.

Foto - Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte en güçlü ihtimal

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Temmuz ayında 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, Aralık enflasyonu %1,1 gerçekleşirse Ocak 2026 itibarıyla 18.947 TL’ye yükselecek.

