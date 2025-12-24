Alican Öztekin Giriş Tarihi: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte en güçlü ihtimal
2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28.075 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılan '’lik zam sonrası, kamuoyunun dikkatleri emekli maaş zammına yöneldi. Emekli maaşlarına kanunen yılda iki kez zam yapılıyor: Ocak ve Temmuz aylarında. Zam oranı, 6 aylık kümülatif enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamları, emekli maaşlarının ne kadar artacağını belirliyor.