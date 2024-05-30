Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

"Yazılımını, şasisinin tasarımını, üretimini kendimiz yaptık" Aracı geliştiren öğrencilerden Doğan Serin de RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı olarak projeye 2019 yılında başladıklarını, TEKNOFEST'e katılıp başarı elde etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak yerli ve özgün üretim yapma hedefiyle çıktıkları bu yolda ekibinin 5 yılda 3 araç geliştirdiğini aktaran Serin, şunları kaydetti: "Öncelikli uzaktan kontrollü bir su altı aracı geliştirdik. Daha sonra hibrit bir araç yaptık. Hem otonom hem de uzaktan kontrollü şekilde hareket edebiliyordu. Daha önceki iki aracımızda kazandığımız tecrübelerle üçüncü aracımızı geliştirdik. Yeni geliştirdiğimiz su altı aracımız tamamen otonom çalışıyor. Dört dalma ve çıkma motoru var. Dış kaplamasını uzun süre suya dayanan özel bir malzemeyle 3 boyutlu yazıcı kullanarak geliştirdik. ​​​​​​​Petg filament kullandık. Suyla temasını azaltıp, dayanıklılığı artırdık. Daha yumuşak hareketler yapabiliyor. Yazılımını, şasisinin tasarımını, üretimini kendimiz yaptık."