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Teknoloji-Bilişim
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Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

2024-05-30 12:03:07
Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) sağlanan destekle tasarım ve yazılımı özgün, otonom çalışabilen su altı robotu geliştirdi. ESTÜ'nün RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı üyesi de olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Doğan Serim, Doğan Utku Özyiğit ve Muhammed Berkay Yılmaz, takımın daha önce yaptığı kablolu ve uzaktan kumandalı iki su altı aracında tecrübe kazandı. Öğrenciler, elde ettikleri birikimle suya uzun süre dayanıklı malzemeden, dört dalma ve çıkma, iki itici motoru bulunan, yazılımı ve tasarımı kendilerine ait su altı robotu üretti.

#1
Foto - Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

Su altındaki hedefi tanıyan ve sensörlerden gelen verileri işleyerek otonom şekilde hareket eden araçla TÜBİTAK 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı desteği alan 3 öğrenci, bu yıl katılamadıkları TEKNOFEST'te gelecek sene derece almayı hedefliyor. Projenin danışmanı Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ersin Erol, su altı ve su üstü araçlarının "Mavi Vatan" için önemli olduğunu söyledi.

#2
Foto - Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

Otonom su altı araçlarının arama kurtarma, savunma, bilimsel çalışmalar gibi birçok sektörde rahatlıkla kullanılabildiğini anlatan Erol, şu bilgileri verdi: "Su altı araçları üreten Degz Robotics firması da bize destek verdi. 2025'teki TEKNOFEST'e bu araçla katılacağız. Aracımız, yarışmada istenen bütün görevleri otonom olarak yerine getiriyor. Su altında uzaktan kumandalı araçların hareketleri sınırlı kalıyor. Bu yüzden geliştirilen araç görüntüyü işleyip özel yazılımıyla görevlerini yerine getiriyor. Tamamen yerli ve özgün bir tasarıma sahip."

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Foto - Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

"Yazılımını, şasisinin tasarımını, üretimini kendimiz yaptık" Aracı geliştiren öğrencilerden Doğan Serin de RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı olarak projeye 2019 yılında başladıklarını, TEKNOFEST'e katılıp başarı elde etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak yerli ve özgün üretim yapma hedefiyle çıktıkları bu yolda ekibinin 5 yılda 3 araç geliştirdiğini aktaran Serin, şunları kaydetti: "Öncelikli uzaktan kontrollü bir su altı aracı geliştirdik. Daha sonra hibrit bir araç yaptık. Hem otonom hem de uzaktan kontrollü şekilde hareket edebiliyordu. Daha önceki iki aracımızda kazandığımız tecrübelerle üçüncü aracımızı geliştirdik. Yeni geliştirdiğimiz su altı aracımız tamamen otonom çalışıyor. Dört dalma ve çıkma motoru var. Dış kaplamasını uzun süre suya dayanan özel bir malzemeyle 3 boyutlu yazıcı kullanarak geliştirdik. ​​​​​​​Petg filament kullandık. Suyla temasını azaltıp, dayanıklılığı artırdık. Daha yumuşak hareketler yapabiliyor. Yazılımını, şasisinin tasarımını, üretimini kendimiz yaptık."

#4
Foto - Su altındaki kabiliyeti inanılmaz! Türk mühendislik öğrencilerinden müthiş icat

Serin, araçta bazı değişiklikler yaptıkları için bu yıl TEKNOFEST'te yer alamadıklarını dile getirdi. Aracın tamamen otonom hareket edebildiği, suyun altındaki engeli tespit edip aşabildiğini ifade eden Serin, "TEKNOFEST görevlerine göre kurgulandı. Farklı görevler de atanabilir. Su altı kirliliğini tespit etmekte, su altı canlılarının araştırması, kayıpların bulunması gibi görevlerde rahatlıkla kullanılabilir. Aynı zamanda kıyı güvenliğine de katkı sağlayacaktır." dedi.

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