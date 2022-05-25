  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Stratejik ürün için kritik dönem... Dünyada korku Türkiye'de hasat zamanı!

2022-05-25 13:42:48
Stratejik ürün için kritik dönem... Dünyada korku Türkiye'de hasat zamanı!

The Economist dergisi kapağında Ukrayna-Rusya savaşı sonrası beklenen gıda krizine gönderme yaparak üzerinde kuru kafa simgeleri olan buğday başaklarına yer verirken, Tarım Bakanı Kirişçi Türkiye'nin buğday problemini bulunmadığını açıkladı. Dünyayı buğday korkusu sarmışken Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Çukurova’da buğday hasadı başladı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber tüm dünyada buğday sıkıntısının yaşanabileceğinin gündeme gelmesi gıda krizi başlayacak korkusunu gündeme getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı "Buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde arz sıkıntısı yaşanmayacak." demişti.

#1
Foto -

"BUĞDAYDA EKSİĞİMİZ YOK FAZLAMIZ VAR" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de dünyanın gündemindeki buğday sıkıntısıyla ilgili, “Bizim şu anda öyle bir problemimiz yok. İki üç gün önce belli yerlerde yağışlardan dolayı rekolteyi etkileyen hususlar oldu. Şu anda bizim rakamlarımızı anormal etkileyecek bir durum olmadı. Geçen yıla göre fazlamız var” diye konuştu. Dünyada büyük korku yaşanırken Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da, birçok ürünün ham maddesi olan buğdayda hasat başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bölgede dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 700 bin ton rekolte bekleniyor. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşının ardından stratejik öneme sahip buğday için çiftçinin gözü buğday alım fiyatlarında. Çiftçiler, fiyatların en az 7 lira olmasını bekliyor.

#2
Foto - HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE HASAT 2 HAFTA GECİKMELİ BAŞLADI Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayın soğuk hava nedeniyle etkilendiğini ve hasadın 2 hafta gecikmeli başladığını söyledi.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE HASAT 2 HAFTA GECİKMELİ BAŞLADI Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayın soğuk hava nedeniyle etkilendiğini ve hasadın 2 hafta gecikmeli başladığını söyledi.

#3
Foto -

"EN AZ 7 LİRA OLMASI GEREK" Erkenci cins buğdayların veriminin dönüm başına 500 kilogram olduğunu aktaran Doğan, “Başaklar soğuktan hasar gördü ancak soğuk yemeyen bölgelerde en az 500 ile 700 kilogram arasında dönüm başına verim bekliyoruz.” diye konuştu. Geçen sene fiyatların kilogram başına 2 lira 25 kuruş olduğunu, bu sene de en az 7 lira olması gerektiğini belirten Başkan Doğan, “Geçen sene hasat başlarken fiyatlar ton başına 2 bin 250 lira, prim ise 275 lira olarak açıklanmıştı. Bu sene de fiyatları bekliyoruz. En az 7 lira olması gerek. Türkiye olarak geçen sene 17 milyon ton buğday ürettik ancak 20 milyon 500 bin ton buğday ihtiyacımız var. 3 milyon 500 bin tonluk buğday açığımız var.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Londra merkezli The Economist dergisi, Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber gündeme gelen gıda krizine ilişkin "Yaklaşan gıda felaketi" bir kapak yayınladı. Derginin kapağında, "Savaş, kırılgan dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Ukrayna, Avrupa'nın tahıl ambarı konumundayken limanlarda bekletilen 40 milyon tahıl dünya için çok önemli bir durumda. Limanda bekleyen gemiler için Putin'e seslenen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yaptı. WFP Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın." dedi.

Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna cevap verdi!
Siyaset

Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna cevap verdi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğimizi söyledik ama b..
Ensar Vakfı kime ait? Ensar Vakfı başkanı kim?
Aktüel

Ensar Vakfı kime ait? Ensar Vakfı başkanı kim?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP zihniyeti, milli ve manevi değerlere sahip öğrenci yetiştirme hedefi olan vakıflar arası..
Terör örgütü PKK'dan komşuda roketli saldırı! Televizyon kanalını hedef aldılar
Dünya

Terör örgütü PKK'dan komşuda roketli saldırı! Televizyon kanalını hedef aldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK, bu kez de Irak'ta televizyon kanalını hedef ald..
Şamil Tayyar'dan o isme olay çağrı: Cesaretin varsa çık, kaçma aday ol
Siyaset

Şamil Tayyar'dan o isme olay çağrı: Cesaretin varsa çık, kaçma aday ol

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, "Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın? Cesaretin varsa çık, k..
İtalyan analistten dikkat çeken sözler: Türkiye NATO'da bunu başarabilen tek ülke
Gündem

İtalyan analistten dikkat çeken sözler: Türkiye NATO'da bunu başarabilen tek ülke

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye'nin NATO içinde Rusya'yı durdurmayı başarabilen tek ülke olduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki üstüne tepki
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki üstüne tepki "İç kaos oluşturmak istiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına siyasilerden tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "D..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay