2022-05-25 13:42:48 Stratejik ürün için kritik dönem... Dünyada korku Türkiye'de hasat zamanı!
The Economist dergisi kapağında Ukrayna-Rusya savaşı sonrası beklenen gıda krizine gönderme yaparak üzerinde kuru kafa simgeleri olan buğday başaklarına yer verirken, Tarım Bakanı Kirişçi Türkiye'nin buğday problemini bulunmadığını açıkladı. Dünyayı buğday korkusu sarmışken Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Çukurova’da buğday hasadı başladı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber tüm dünyada buğday sıkıntısının yaşanabileceğinin gündeme gelmesi gıda krizi başlayacak korkusunu gündeme getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı "Buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde arz sıkıntısı yaşanmayacak." demişti.