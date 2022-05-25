Stratejik ürün için kritik dönem... Dünyada korku Türkiye'de hasat zamanı!

"EN AZ 7 LİRA OLMASI GEREK" Erkenci cins buğdayların veriminin dönüm başına 500 kilogram olduğunu aktaran Doğan, “Başaklar soğuktan hasar gördü ancak soğuk yemeyen bölgelerde en az 500 ile 700 kilogram arasında dönüm başına verim bekliyoruz.” diye konuştu. Geçen sene fiyatların kilogram başına 2 lira 25 kuruş olduğunu, bu sene de en az 7 lira olması gerektiğini belirten Başkan Doğan, “Geçen sene hasat başlarken fiyatlar ton başına 2 bin 250 lira, prim ise 275 lira olarak açıklanmıştı. Bu sene de fiyatları bekliyoruz. En az 7 lira olması gerek. Türkiye olarak geçen sene 17 milyon ton buğday ürettik ancak 20 milyon 500 bin ton buğday ihtiyacımız var. 3 milyon 500 bin tonluk buğday açığımız var.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Londra merkezli The Economist dergisi, Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber gündeme gelen gıda krizine ilişkin "Yaklaşan gıda felaketi" bir kapak yayınladı. Derginin kapağında, "Savaş, kırılgan dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Ukrayna, Avrupa'nın tahıl ambarı konumundayken limanlarda bekletilen 40 milyon tahıl dünya için çok önemli bir durumda. Limanda bekleyen gemiler için Putin'e seslenen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yaptı. WFP Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın." dedi.