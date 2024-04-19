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Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

2024-04-19 14:10:39
Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy’de Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a penaltı atışları sonunda elendi. İki takım, Yunanistan'da oynanan ve 3-2 Olympiakos galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın rövanşında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. İrfan Can Kahveci, 11'inci dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile biten maçın ardından turun toplam skoru da 3-3 oldu ve maç uzatmalara gitti.

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#1
Foto - Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Olympiakos'un genç Yunan kalecisi Kostas Tzolakis kurtardığı üç penaltıyla turu takımına getiren isim oldu. Seri penaltı atışlarında Batshuayi ve Djiku gol kaydederken, Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci'nin penaltı vuruşlarında Tzolakis gole izin vermedi. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei'nin penaltısını ise Fenerbahçe kalecisi Livakovic çıkardı. Olympiakos yarı finalde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile eşleşti.

#2
Foto - Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Tabii gözler Ali Koç'un Fenerbahçe'sinin Suudi Arabistan krizinde Atatürk silüeti hassasiyetine çevrildi. "Atatürk yok ise biz de yokuz" diyerek Riyad'da ergen atarları yapan Koç, dünkü maça, Atatürksüz çıktı..

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Foto - Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Suudi Arabistan'da büyük kriz çıkartmayı marifet sayan Ali Koç'un Yunanistan ile aramızdaki pankart sorunundan tutun da Eurolig basketbol maçındaki gelişmelere kadar bilinen konular varken, sahaya Atatürk silüetli forma ile çıkmaması şaşkınlık oluşturdu.

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Foto - Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." diyen Koç, daha birkaç ay önce AEK Larnaca deplasmanında, stada Türk ve KKTC bayrağı sokmayacağına dair protokol imzalatmıştı. Ali Koç, geçtiğimiz yıl GKRY deplasmanındaki Türk bayrağı yasağına da imza atmıştı.

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Foto - Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Ve yine yabancı hakem konusunda her platformda hem Fenerbahçe Başkanlık makamı hem de Kulüpler Birliği başkanı olarak masaya yumruğunu koymaktan çekinmeyen Ali Koç'un tamamı yabancı hakem olan maçta Yunan takımına mağlup olması, kafaları karıştırdı. Alman hakem Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch ve VAR hakemi VAR hakemi Christian Dingert olmak üzere hakemlerin tamamı yabancı olmasına rağmen, Yunan takımına yenilen Ali Koç'un takımı, "kendi beceriksizliklerini Türk hakemlerine yıkıyorlar" yorumunu yaptırdı.

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Foto - Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Ali Koç'un her defasında Yabancı hakem savunuculuğu yaparak Türkiye Süper Ligi'ndeki diğer kulüpleri kışkırtma arzusu ise deyim yerindeyse elinde patlamış oldu.

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