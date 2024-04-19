Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Ve yine yabancı hakem konusunda her platformda hem Fenerbahçe Başkanlık makamı hem de Kulüpler Birliği başkanı olarak masaya yumruğunu koymaktan çekinmeyen Ali Koç'un tamamı yabancı hakem olan maçta Yunan takımına mağlup olması, kafaları karıştırdı. Alman hakem Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch ve VAR hakemi VAR hakemi Christian Dingert olmak üzere hakemlerin tamamı yabancı olmasına rağmen, Yunan takımına yenilen Ali Koç'un takımı, "kendi beceriksizliklerini Türk hakemlerine yıkıyorlar" yorumunu yaptırdı.