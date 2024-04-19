2024-04-19 14:10:39 Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy’de Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a penaltı atışları sonunda elendi. İki takım, Yunanistan'da oynanan ve 3-2 Olympiakos galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın rövanşında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. İrfan Can Kahveci, 11'inci dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile biten maçın ardından turun toplam skoru da 3-3 oldu ve maç uzatmalara gitti.