Stefan Kuntz'dan geleceği için flaş açıklama!

Stefan Kuntz kendisi ve takım için kader maçı olup olmadığını sorulmasına ise, "Sonuçta 8 tane maçımız var. Böylelikle bu maçı kazandığınızda önünüzdeki hedefe biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. A Milli Takım seviyesinde görevalıyorsanız her maç o baskıyı hissedersiniz. Yarınki maçın baskısının diğer maçlardan bir farkı yok" cevabını verdi. Sıradaki 2 maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuntz, "Tabii ki bu karşılaşmalar önemli. Biz şampiyonaya gitmek istiyorsak en az 3 rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Her ne kadar Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bir bilet almış olsak da bir arka kapı için elimizde fırsat bulunsa da biz bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. A milli seviyesinde baskı her maç için olacaktır. Hem hoca için hem de oyuncularımız için olacaktır. Benim için geçerli kriter 8 maç tamamlandıktan sonra zirvede olup olmamaktır. Her şey sona erdikten sonra zirvede olmak isterdim" dedi.