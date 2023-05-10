2023-05-10 08:09:12 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tamamını kapsıyor! Taksitle ödenebiliyor, son 21 gün
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı prim borcu olanların tamamını kapsıyor. Sosyal güvenlik borç yapılandırması için son tarih 31 Mayıs. 12, 18, 24, 26 ve 48 aylık taksitler ile ödeme yapılabiliyor. Vatandaşların kimisi hangi borçların yapılandırılacağını, kimileri yapılandırma başvurusunun son tarihini, kimileri de yapılandırma yapılması halinde ödenecek borç tutarlarını merak ediyor. İşte sosyal güvenlik borç yapılandırması yapacaklara rehber olacak bilgiler...