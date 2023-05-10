SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tamamını kapsıyor! Taksitle ödenebiliyor, son 21 gün

Bir örnekle anlatayım ki daha iyi anlaşılsın: Prim borcu için yapılandırmaya başvurdunuz, ana borcunuza Yİ-ÜFE üzerinden gecikme zammı ve cezası da uygulandı, toplam borcunuz 40 bin lira olarak belirlendi. Bunu da 24 taksitle ödemek istediniz. 24 taksite uygulanacak katsayı oranı 1.18. 40 bin lira olan borcunuzu 1.18 ile çarpacaksınız ve toplam borcunuz 47.200 lira olacak. Bunu da 24 aya böleceksiniz ve böylece aylık 1.966 lira ödeyeceksiniz.