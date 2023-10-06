Spor yapmayı sevmiyorum diyenlere çözüm! Hesap zamanı: Cayır cayır yağ yakan tarif! İğne ipliğe çeviriyor

Kilolardan kurtulmak için düzenli egzersiz yapmak ve kalorisi düşük besinler tüketmek gibi pek çok çözüm bulunuyor ancak bunları uygulamaya vakti olmayanlar için çeşitli karışımlar da imdada yetişebiliyor. İşte yağları cayır cayır yakan mucize kür tarifi: YAPILIŞI VE UYGULANIŞI: Spora başlamadan önce yarım limonu sıkın ve içine 1 silme çay kaşığı türk kahvesi ekleyip karıştırın. Hazır olan karışımı tek seferde için. 30 dakika bekledikten sonra spora başlayın. Bu kürü tükettikten sonra yapacağınız 25 dakikalık herhangi bir spor ile vücut yağlarınızı cayır cayır yakabilirsiniz.