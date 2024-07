Starlink uydularının kurtarılma ihtimali ise düşük. Falcon 9 motoru uzayda arızalandı Falcon 9 roketinin ilk aşaması planlandığı gibi fırlatmadan sekiz dakika sonra Dünya'daki Of Course I Still Love You adlı dron gemisine iniş yaptı. Firma böylece 2024'te 70'inci inişini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Ancak uzayda yoluna devam eden ikinci kademede yaşanan sorun başarıyı gölgeledi. Zira bu, 2016'dan bu yana 335 ardışık başarılı fırlatmanın sonu anlamına geliyor. Firma arıca 344 başarılı uçuş gerçekleştirdi. Her iki sayı da açık ara endüstri rekorları konumunda.