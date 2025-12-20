Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt istasyonlarına fırtına gibi yansıdı. Hafta başında benzine gelen 2 TL'lik indirimin ardından dün de 83 kuruşluk ikinci bir indirim tabelalara yansıdı. Sürücüler "Yeni bir indirim daha gelir mi?" diye beklerken, motorin ve LPG grubunda şimdilik sessizlik hakim. 20 Aralık Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'da benzinin litresi 51,72 TL, motorin ise 53,12 TL seviyelerinden satılıyor. Uzmanlar, brent petroldeki düşüş serisinin devam etmesi durumunda hafta başında üçüncü bir indirim dalgasının daha yaşanabileceğine dikkat çekiyor.