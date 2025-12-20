  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt istasyonlarına fırtına gibi yansıdı. Hafta başında benzine gelen 2 TL'lik indirimin ardından dün de 83 kuruşluk ikinci bir indirim tabelalara yansıdı. Sürücüler "Yeni bir indirim daha gelir mi?" diye beklerken, motorin ve LPG grubunda şimdilik sessizlik hakim. 20 Aralık Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'da benzinin litresi 51,72 TL, motorin ise 53,12 TL seviyelerinden satılıyor. Uzmanlar, brent petroldeki düşüş serisinin devam etmesi durumunda hafta başında üçüncü bir indirim dalgasının daha yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

1
#1
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

Brent petrolün varil fiyatı 60 doların altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle akaryakıt fiyatları 5 günde 3 kez değişti.

#2
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

13 Aralıkta motorinin litresinde 2 lira, 16 Aralıkta benzinde 2 lira 2 kuruş, 17 Aralıkta ise yine benzinin litresine 83 kuruş indirim yapıldı.

#3
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

Benzinin litresi İstanbul'da 51.78 TL'ye, Ankara'da 52.63 TL'ye ve son olarak İzmir'de 52.99 TL'ye geriledi.

#4
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI? Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim serisinin devam etmesi bekleniyor. Üst üste iki indirimin ardından yeni indirimlerin gelme ihtimali güçlü görülüyor.

#5
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

Ancak, şuan için ne benzinde ne de motorinde henüz bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Tabelalarda değişim piyasada yaşanacak yeni fiyatlamalarla belli olacak.

#6
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

20 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

#7
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI • Benzinin litresi: 51.78 TL • Motorinin litresi: 53.18 TL • LPG: 28.51 TL

#8
Foto - Akaryakıt tabelaları alev aldı! 5 günde 3 değişim sonrası gözler yeni indirim haberinde

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI • Benzinin litresi: 51.61 TL • Motorinin litresi: 53.01 TL • LPG: 27.88 TL

