  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin hizmete açıldığı günden bu yana geçen 9 yılda ülke ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolarlık katkı sağladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli’nin 9. yıldönümü vesilesiyle açıklamada bulundu.

#1
Foto - Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

Bakan Uraloğlu, tünelin 20 Aralık 2016 tarihinde resmi açılışının yapıldığını hatırlatarak “İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14.6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildi.” ifadesini kullandı.

#2
Foto - Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üstgeçitleri inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüsler geçebiliyor. Avrasya Tüneli’nden 2025 yılında günde ortalama 77 bin araç geçişiyle garanti seviyesinin yüzde 8 üzerine çıktık.” dedi.

#3
Foto - Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 2,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI: Söz konusu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ve mühendislik altyapısıyla, kıtaları birleştiren güzergâhı sayesinde İstanbul Boğazı geçişine hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevre dostu bir alternatif sunuyor.

#4
Foto - Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

Kozyatağı–Bakırköy koridoru baz alınarak yapılan hesaplamalara göre; tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı. 139 bin tonluk emisyon azalımıyla Avrasya Tüneli, 5,5 milyon ağacın sağlayacağı çevresel etkiye eşdeğer bir katkı sundu. 687 milyon araç/kilometrelik trafik azalımı sayesinde kaza maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf ettik. Tünelin 9 yılda ülke ekonomisine katkısı ise toplamda 2,6 milyar dolara ulaştı.”

#5
Foto - Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

kayıtlı İstanbul’un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmalarının UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle olan bağlantısını geliştirdik. Avrupa yakası sahil parkına 11 bin 642 adet yeni ağaç dikerek, 2,7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa ettik. Oyun ve egzersiz alanlarını yenileyerek proje bölgesinde, çocuk oyun alanlarını yüzde 100, ağaçlandırmayı ise yaklaşık yüzde 400 artırdık. Engelli standartlarına uygun yaya üstgeçitleri ve hemzemin yaya geçitleriyle İstanbulluların yenilenen sahil parkına erişimini kolaylaştırdık.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tünel

tır&tiren içinde tünel açılmalı
TÜM YORUMLARA GİT
AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı
Gündem

AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa ger..
Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...
Gündem

Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...

Şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız'ın programa katılmak istediklerini söyleyen Seda Sayan, Güllü'nün çocukla..
Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor
Gündem

Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor

Türkiye, Mehmet Akif Ersoy ile başlayan ve tanık ifadeleriyle genişlediği belirtilen uyuşturucu soruşturmasını yakından izliyor. Soruşturma ..
Beyoğlu’ndan Kadıköy’e KİRLİ AĞ: Aileler Perişan! Üniversiteli Kızlar Kataloglanıyor!
Gündem

Beyoğlu’ndan Kadıköy’e KİRLİ AĞ: Aileler Perişan! Üniversiteli Kızlar Kataloglanıyor!

İstanbul’da üniversiteli kız öğrencileri hedef alan kirli bir ağ deşifre oldu. Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar başta olmak üzere birço..
MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!
Gündem

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratları sert bir dille eleştirerek "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tez..
Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23