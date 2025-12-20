Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin hizmete açıldığı günden bu yana geçen 9 yılda ülke ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolarlık katkı sağladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli’nin 9. yıldönümü vesilesiyle açıklamada bulundu.