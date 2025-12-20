Bir hayalin gerçeğe dönüşümü: Avrasya Tüneli’nin 9 yıllık bilançosu

kayıtlı İstanbul’un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmalarının UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle olan bağlantısını geliştirdik. Avrupa yakası sahil parkına 11 bin 642 adet yeni ağaç dikerek, 2,7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa ettik. Oyun ve egzersiz alanlarını yenileyerek proje bölgesinde, çocuk oyun alanlarını yüzde 100, ağaçlandırmayı ise yaklaşık yüzde 400 artırdık. Engelli standartlarına uygun yaya üstgeçitleri ve hemzemin yaya geçitleriyle İstanbulluların yenilenen sahil parkına erişimini kolaylaştırdık.”