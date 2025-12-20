Bakan Kurum 500 sosyal konut için ilk kura tarihini açıkladı! Kimler hak sahibi olacak, ilk kura ne zaman?

“7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞIYORUZ” Hatay’ın yeniden imarının bir inşaat faaliyetinden çok daha öte bir anlam taşıdığını ifade eden Bakan Kurum, çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Kurum, şöyle devam etti; Hatay’ı ayağa kaldırmak bizim için hiçbir zaman sadece bir imar faaliyeti olmadı. Bizim için Hatay’a hizmet etmek bir gönül meselesi, kardeşlik meselesi ve ecdat mirasına sahip çıkma mücadelesi oldu. Bu anlayışla, bir yandan yeni yuvalarımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamlarken, bir yandan da şehrin tarihi mirasını ihya ediyoruz. Bugün yerinde incelediğimiz, Hatay’ın simgesi olan tarihi Uzun Çarşı’yı, Atatürk Caddesi’ni, Kemal Paşa’yı ve dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi’ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Tarihi meclis binası ve Asi Nehri’nin iki yakasındaki yapıların ihya çalışmalarını da 7 gün 24 saat esasıyla kararlılıkla sürdürüyoruz. Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan ve depremde hasar gören Habibi Neccar Camii’ndeki çalışmalarda sona gelindiğini müjdeleyen Bakan Kurum, açılışın yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti. Kurum, "Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii’ni de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ibadete açacağız." dedi. İskenderun Sahil Projesi gibi mücevher niteliğindeki çalışmalarının, Hatay’a olan sevdalanrının bir kanıtı olduğunu belirten Kurum, "Tarihi eserlerin ihyasından çarşılara, okullardan parklara kadar her detayı titizlikle hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 98 bin konutun yanı sıra, Antakya Dikmece’deki 14 bin 500 konutluk şantiyemizde de sona yaklaştık. İnşallah bu ay sonunda Hatay genelinde toplam 155 bin konutu afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. 27 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayarak son anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Böylece deprem bölgesindeki 11 ilimizde, yıl sonu hedefimiz olan 455 bin konutu depremzede kardeşlerimize sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.