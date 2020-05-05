2020-05-05 14:38:56 Sözleşmeli öğretmen alan taban puanları 2020 öğretmen atama puanları
20 bin sözleşmeli öğretmen alan taban puanları son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama puanları binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmekte. 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmen alımında Alan ve Kurum bazlı oluşan taban puanlar MEB tarafından açıklandı. İşte sözleşmeli öğretmenliğe başvuru Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları taban puan ve kontenjan listesi.