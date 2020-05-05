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Sözleşmeli öğretmen alan taban puanları 2020 öğretmen atama puanları

2020-05-05 14:38:56
Sözleşmeli öğretmen alan taban puanları 2020 öğretmen atama puanları

20 bin sözleşmeli öğretmen alan taban puanları son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama puanları binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmekte. 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmen alımında Alan ve Kurum bazlı oluşan taban puanlar MEB tarafından açıklandı. İşte sözleşmeli öğretmenliğe başvuru Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları taban puan ve kontenjan listesi.

#1
Foto - Sözleşmeli öğretmenlik 2020 atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik 2020 atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

#2
Foto - Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden;

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden;

#3
Foto - Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.

Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.

#4
Foto - Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

#5
Foto - Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.

#6
Foto - İşte sözleşmeli öğretmen taban puanları 2020.

İşte sözleşmeli öğretmen taban puanları 2020.

#7
Foto - Arapça taban puanı 50, kontenjanı 345, Beden eğitimi puanı 50 kontenjanı 810

Arapça taban puanı 50, kontenjanı 345, Beden eğitimi puanı 50 kontenjanı 810

#8
Foto - İmam Hatip Meslek dersleri tabanı 50, kontenjanı 395 İngilizce taban puanı 50, kontenjanı 1739

İmam Hatip Meslek dersleri tabanı 50, kontenjanı 395 İngilizce taban puanı 50, kontenjanı 1739

#9
Foto - Türk Dili ve Edebiyatı taban puanı 50, kontenjanı 344

Türk Dili ve Edebiyatı taban puanı 50, kontenjanı 344

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