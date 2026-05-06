Türkiye Suudi Arabistan hattında işler tamamen tersine döndü: Artık söz bitti

Ankara'da Türk ve Suudi heyetlerinin dışişleri bakanları liderliğinde bir araya gelmeleri, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin artık "kurumsallaşan bir konsolidasyon" evresine girdiğini göstermektedir. Bu toplantı, tarafların diplomatik işbirliğini derinleştirme niyetlerinin kağıt üzerindeki temennilerden çıkıp artık işleyen bir mekanizmaya dönüşme iradesini yansıtmaktadır. Siyasetten savunma sanayiine, ticaretten enerji güvenliği ve ticaret koridorlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede iki ülke çıkarlarının örtüşmesi, bu kurumsal ortaklığı bölge siyasetinde belirleyici bir parametre haline getirmektedir. Nitekim ulusal ve uluslararası haber kaynakları, bu zirve vesilesiyle Suudi Arabistan ile Türkiye arasında belirli pasaport hamillerini kapsamak koşuluyla bir vize serbestisi anlaşmasının imzalanacağını ifade etmektedirler. Bu yöndeki adım, iki başkent arasındaki güven ortamının teknik ve bürokratik engellerden arındırılması yolunda atılmış en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçecektir. Karşılıklı vize serbestisi ihtimali, devletler arası mutabakatın toplumsal ve ekonomik bir entegrasyona tahvil edilmek istendiğinin kuvvetli bir emaresi olarak kabul edilebilir.