Ekonomi
Gram altın için tarih bile verdi: 1200 lira değişecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sabah saatlerinde ani bir şekilde yükselişe geçen gram altın 6800 liralara kadar çıkarken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1200 liralık değişimi işaret etti.

Haftanın ortasına gelinirken piyasaların nabzı da hız kesmeden atmaya devam ediyor. İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketin hem yatırımcı ilgisini artırdığını hem de beraberinde bazı riskleri getirdiğini vurguladı.

Memiş, son dönemde artan sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili de uyarılarda bulundu. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde riskin büyüdüğünü belirten Memiş, “Ucuz altın diye bir şey yok. Vatandaşlar birebir görmeden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı” dedi. Modern teknolojilerle üretilen taklit ürünlerin ayırt edilmesinin zorlaştığını ifade eden Memiş, fiziki kuyumculardan alışverişin daha güvenli olduğunun altını çizdi.

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında hedefin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. Mevcut koşullar altında ons altın için 5.880 – 6.000 dolar aralığının gündemde olduğunu ifade eden Memiş, gram altın tarafında ise yaz aylarına işaret etti.

Düğün sezonuna dikkat çeken Memiş, “Temmuz-Ağustos döneminde gram altında 8 bin lira seviyesinin üzeri sürpriz olmaz. Yıl sonuna kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor” dedi.

Altının 2026 yılına hızlı başladığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu noktada beklentilerini doğru yönetmesi gerektiğini söyledi. Yılın ilk ayında güçlü bir getiri sağlandığını belirten Memiş, “Gram altın yılın başında 6.150 lira seviyesindeydi, kısa sürede 8 bin lira seviyesine yaklaştı. Yani yıllık getiriyi çok erken verdi. Bu yüzden her ay aynı yükselişi beklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.

Mart ve nisan aylarında yaşanan düşüşlerin önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Memiş, özellikle altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanların bu gerilemeleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Kısa vadeli düşüşlerin kalıcı bir trend anlamına gelmediğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların panikle değil, uzun vadeli perspektifle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Piyasadaki dalgalanmaların devam edeceğini yineleyen Memiş, yatırımcılara “ana hikayeye odaklanın” çağrısında bulundu. Küresel belirsizlikler, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin altını desteklemeye devam ettiğini belirten Memiş, “Altın uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruyor. Ancak kısa vadeli sert hareketlere karşı temkinli olmakta fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Çok degerli bilgiller
