Gök Vatan’a ‘Çelik Kubbe’ zırhı! ASELSAN’ın oyun değiştiricileri sahnede
Türkiye’nin savunma sanayisindeki amiral gemisi ASELSAN, "sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’yi yeni nesil teknolojilerle donatıyor. SAHA 2026’da görücüye çıkan yerli ve milli sistemler, dron sürülerinden lazer silahlarına kadar her alanda Türkiye’nin gökyüzündeki hakimiyetini perçinliyor.

İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk mühendisliğinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha kanıtladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla tanıtılan yeni sistemler, Gök Vatan’da kuş uçurtmayacak bir teknolojik kalkan oluşturuyor. ASELSAN, sistemler sistemi olarak tanımlanan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’ye yeni yetenekler ekliyor. ASELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil teknolojilerini İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında kamuoyuna tanıtmaya devam etti. ASELSAN, SAHA’da Çelik Kubbe’ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi ve KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ile EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemini ilk kez vitrine çıkardı.

Lansman törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol katıldı. Elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayacak teknolojileri arasında yerini alacak olan ILGAR ile ani taarruz, kesintisiz kontrol imkanı sağlanacak. Adını “hızlı ve ani hücumdan” alan ILGAR, farklı platformlarda V/UHF ve SHF (kısmi) frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Sistem, hedef frekans bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

Frekans atlamalı sinyallere karşı uygulanabilir reaktif karıştırma, dost telsiz frekanslarını koruma altyapısı, karıştırmaya destek amaçlı elektronik destek, sinyal yön kestirme ve konum bulma, hareket halinde elektronik taarruz yetenekleri sistemin kritik özellikleri arasında yer alıyor. Hava savunmasındaki oyun değiştirici etkiye sahip KORAL da aynı platformda elektronik destek ve elektronik taarruz alt sistemlerini birlikte barındıran bir Kara Konuşlu Mobil Radar Elektronik Harp sistemi olarak dikkat çekiyor. Sistem, tespit ettiği hedef hava ve kara radarların kapsama alanlarını azaltır. Aynı zamanda belirli süreler içerisinde aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uyguluyor. KORAL, sahip olduğu özelliklerle elektronik taarruz uygulayacağı tehdit hava ve kara platformu radarlarını tespit ve teşhis ederken, kimliklendirme ve detaylı tespit fonksiyonları ile kendi yayın listesini oluşturuyor.

GÖK VATAN’DA TEHDİTLERE GEÇİT YOK Dron avlayan dron olarak dikkat çeken GÖKALP Sistemi ile, FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı tespit–teşhis–takip zincirine entegre; kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan, düşük maliyetli endüstriyel ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici dron geliştirildi. GÖKBERK Sistemi de yakın alan hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlanan, yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında, kara platformları, enerji santralleri, kritik tesisler ve karargâh binaları bulunuyor. Hedeflerin imhası sistem üzerinde bulunan 10 kW çıkış gücüne sahip lazer kaynağı ile sağlanırken, yönlendirme birimi içerisinde sistemin 24 saat faaliyet göstermesine olanak sağlayan, elektro-optikler ve sensörler bulunuyor. Sistemin etkili olduğu temel hedef seti içerisinde sabit ve döner kanat İHA’lar ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor. ASELSAN’ın oyun değiştirici teknolojileri arasına giren MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, 4x4 Zırhlı Araç üzerinde lansman kapsamında ilk kez SAHA’da tanıtıldı. MİĞFER, mini-mikro İHA sınıfındaki hedeflere yönelik 4x4, 6x6, tank gibi platformların savunma sistemi olarak tasarlandı. Sistem çözümünde yer alan fiziksel imha alt sistemi, tehdidi fiziksel imha (hard-kill) ile imha ediyor.

SÜRÜ İHA’LARI KARŞI EJDERHA KALKANI ASELSAN’ın geliştirdiği EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi, yüksek güçlü elektromanyetik dalga teknolojisini kullanarak özellikle sürü olarak saldıran mini/mikro İHA’ları etkisiz hale getiriyor. Menzilini ikiye katlayan EJDERHA, üstünde yeni eklenen radarıyla, daha gelişmiş elektro-optik sistemleriyle ve daha gelişmiş müdahale etkisiyle müstakil çalışan bir sistemi dönüştü.

