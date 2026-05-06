Gök Vatan’a ‘Çelik Kubbe’ zırhı! ASELSAN’ın oyun değiştiricileri sahnede

GÖK VATAN’DA TEHDİTLERE GEÇİT YOK Dron avlayan dron olarak dikkat çeken GÖKALP Sistemi ile, FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı tespit–teşhis–takip zincirine entegre; kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan, düşük maliyetli endüstriyel ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici dron geliştirildi. GÖKBERK Sistemi de yakın alan hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlanan, yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında, kara platformları, enerji santralleri, kritik tesisler ve karargâh binaları bulunuyor. Hedeflerin imhası sistem üzerinde bulunan 10 kW çıkış gücüne sahip lazer kaynağı ile sağlanırken, yönlendirme birimi içerisinde sistemin 24 saat faaliyet göstermesine olanak sağlayan, elektro-optikler ve sensörler bulunuyor. Sistemin etkili olduğu temel hedef seti içerisinde sabit ve döner kanat İHA’lar ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor. ASELSAN’ın oyun değiştirici teknolojileri arasına giren MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, 4x4 Zırhlı Araç üzerinde lansman kapsamında ilk kez SAHA’da tanıtıldı. MİĞFER, mini-mikro İHA sınıfındaki hedeflere yönelik 4x4, 6x6, tank gibi platformların savunma sistemi olarak tasarlandı. Sistem çözümünde yer alan fiziksel imha alt sistemi, tehdidi fiziksel imha (hard-kill) ile imha ediyor.