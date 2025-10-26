  • İSTANBUL
Soykırımcı Çin’e Fatih’te protesto: Doğu Türkistan Müslüman Türklerin onur meselesidir

Soykırımcı Çin’e Fatih’te protesto: Doğu Türkistan Müslüman Türklerin onur meselesidir

Komünist Çin yönetiminin, yıllardır Doğu Türkistan’da sistematik şekilde uyguladığı zulüm, dünyanın sessizliği eşliğinde derinleşmeye devam ediyor. Yesevi Alperenler Derneği öncülüğünde aralarında TÜGVA, İHH, UDEF ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar birliğinin de bulunduğu birçok STK Çin'in Doğu Türkistanlılara uyguladığı zulmün durdurulması için Fatih Saraçhane Parkı'nda yürüyüş yaptı. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican “Müslüman Türk milleti olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı imanımızın bir gereği sayarız. Bu mesele bizim için kardeşlik ve onur meselesidir” dedi.

Çin’in “radikalizmle mücadele” ve “terörle savaş” adı altında yürüttüğü bu politikalar, gerçekte milyonlarca Müslüman Uygur Türkü’nün kimliğini, inancını ve kültürünü hedef alan bir asimilasyon ve soykırım sürecine dönüşürken Doğu Türkistanlılar, acılar içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Çin, uluslararası arena uyguladığı sansür ve baskıyla Doğu Türkistanlı Müslümanların sesini gün geçtikçe kısarken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Çin’in soykırım politikalarına karşı bir eylem gerçekleştirdi.

Dün, Türk İslam Kültür ve Medeniyetinin dünyaya hâkim olması için var gücüyle çalışan Yesevi Alperenler Derneği öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşu Çin'in Doğu Türkistanlılara uyguladığı zulme karşı Fatih Saraçhane Parkı'nda yürüyüş yaptı. Aralarında TÜGVA, İHH, UDEF ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar birliğinin de aralarında bulunduğu birçok STK üyesi duyarlı Müslüman, ellerinde Türkiye ile doğu Türkistan bayraklarıyla soykırımcı Çin aleyhine slogan attı ve hayatını kaybeden kişiler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Gerçekleştirilen programda, platform adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican, Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine yönelik sistematik soykırımı ve insanlık dışı uygulamalarına dikkat çekti. Mican, yaptığı açıklamada Doğu Türkistan’ın binlerce yıldır Türk-İslam kültür ve medeniyetine ev sahipliği yapan kadim topraklar olduğunu vurguladı.

Ancak 1949’dan bu yana Çin Komünist Partisi yönetiminin bölgedeki kültürel, dini ve demografik yapıyı yok etmeye çalıştığını belirten Mican, “Biz Müslüman Türk milleti olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı imanımızın bir gereği sayarız. Bu mesele bizim için kardeşlik, onur ve tarihî sorumluluk meselesidir” dedi.

Doğu Türkistan’da yaşananları basit bir güvenlik politikası olarak değerlendiremeyeceklerini ifade eden Mican, “Çin, ‘Aşırılıkla Mücadele’ adı altında Uygur Türklerinin kimliğini ve inancını hedef almaktadır. Uluslararası raporlar, yaklaşık üç milyon Uygur’un keyfi şekilde kamplarda tutulduğunu belgeliyor. Bu kamplar eğitim merkezi değil; beyin yıkama, işkence ve asimilasyon merkezleridir” diye konuştu. Kamplarda uygulanan işkenceler, zorla tıbbi müdahaleler ve cinsel şiddet ile sistematik baskılara dikkat çeken Mican, “Camiler yıkılmış, mezarlıklar tahrip edilmiş, Ramazan’da ibadet ve oruç yasaklanmıştır. Bu uygulamalar, sadece dine değil, Uygur Türklerinin kimliğine yönelik açık bir soykırımdır” ifadelerini kullandı.

Mican ayrıca, zorla organ toplama, ekonomik sömürü ve toplu zorla çalıştırma uygulamalarına da değinerek, uluslararası insan hakları normlarına uygun olarak acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

