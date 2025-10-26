Soykırımcı Çin’e Fatih’te protesto: Doğu Türkistan Müslüman Türklerin onur meselesidir

Doğu Türkistan’da yaşananları basit bir güvenlik politikası olarak değerlendiremeyeceklerini ifade eden Mican, “Çin, ‘Aşırılıkla Mücadele’ adı altında Uygur Türklerinin kimliğini ve inancını hedef almaktadır. Uluslararası raporlar, yaklaşık üç milyon Uygur’un keyfi şekilde kamplarda tutulduğunu belgeliyor. Bu kamplar eğitim merkezi değil; beyin yıkama, işkence ve asimilasyon merkezleridir” diye konuştu. Kamplarda uygulanan işkenceler, zorla tıbbi müdahaleler ve cinsel şiddet ile sistematik baskılara dikkat çeken Mican, “Camiler yıkılmış, mezarlıklar tahrip edilmiş, Ramazan’da ibadet ve oruç yasaklanmıştır. Bu uygulamalar, sadece dine değil, Uygur Türklerinin kimliğine yönelik açık bir soykırımdır” ifadelerini kullandı.