Soykırımcı Çin'e Fatih'te protesto: Doğu Türkistan Müslüman Türklerin onur meselesidir
Komünist Çin yönetiminin, yıllardır Doğu Türkistan’da sistematik şekilde uyguladığı zulüm, dünyanın sessizliği eşliğinde derinleşmeye devam ediyor. Yesevi Alperenler Derneği öncülüğünde aralarında TÜGVA, İHH, UDEF ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar birliğinin de bulunduğu birçok STK Çin'in Doğu Türkistanlılara uyguladığı zulmün durdurulması için Fatih Saraçhane Parkı'nda yürüyüş yaptı. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican “Müslüman Türk milleti olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı imanımızın bir gereği sayarız. Bu mesele bizim için kardeşlik ve onur meselesidir” dedi.