'Dengeler değişiyor' dedi ve ekledi: 'Bir gecede gelmediler bir gecede gitmeyecekler'
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin artık kendi çıkarlarını sert biçimde öncelediğini belirterek, Trump döneminin bir gecede ortaya çıkmadığını vurgulayarak, "ABD'nin bu politikası bir gecede ortadan kaybolmayacak." dedi. Merz, Transatlantik ilişkilerde köklü bir değişime hazırlık çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hükümetin küçük ortağı ve CDU'nun kardeş partisi konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Münih kentinde düzenlediği genel kurulda konuştu.