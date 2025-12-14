  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Trafikte 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Trafik sigortasındaki yeni dönemde İyi sürücü ödüllendirilecek. İşte ayrıntılar…

#1
Foto - Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Trafikte 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Trafik sigortasındaki yeni dönemde İyi sürücü ödüllendirilecek. İşte ayrıntılar…

#2
Foto - Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayınladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor.

#3
Foto - Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan aşağı yenileniyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Aynı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.

#4
Foto - Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt’a konuşan sektör temsilcileri, mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatan Bağcı “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir. Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var” dedi.

#6
Foto - Trafik sigortasında yenilik! İyi sürücüye ödül gelecek

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece de yeni dönemde önemli bir detaya dikkat çekti. Ece “Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu sürede kaza olursa, sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulama daha önce yoktu. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı. Aksi hâlde para cezası ve trafikten men yaptırımı söz konusu. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte CHP bu! İBB’nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
Gündem

İşte CHP bu! İBB’nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı

"Hasar aldı" denilerek İBB’nin yıktığı ve Ekrem İmamoğlu’nun "seçimden sonra yapılacak" dediği Avcılar E-5 yanındaki cami 6 yıldır yapılmad..
Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt
Sosyal Medya

Bir içerik üreticisinin söylemleri Kürtleri karıştırdı! Polisi, belediye başkanı, kaymakamı… herkes Kürt

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada dile getirdiği ifadeler, kamuoyunda özellikle Kürtler üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getir..
Milli Emlak’ten dikkat çeken satış! 95 bin TL’den arsa ve arazi fırsatı
Gündem

Milli Emlak’ten dikkat çeken satış! 95 bin TL’den arsa ve arazi fırsatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde farklı illerde taşınmaz satışlarını sürdürüyor. İstanbul, Çankırı, Erzurum ve Ankara’nın da a..
Avrupa çareyi Türkiye'de buldu: Aylık 1 buçuk milyon TL maaş!
Ekonomi

Avrupa çareyi Türkiye'de buldu: Aylık 1 buçuk milyon TL maaş!

İspanya, yaşadığı ağır vasıta şoförü krizini çözmek için rotayı Türkiye’ye çevirdi. İspanya’daki işverenleri temsil eden USINTRA ile Türkiye..
Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi
Gündem

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Suriye'nin Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde yapılan ortak devriyeye saldırı düzenlendi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Suri..
Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor
Gündem

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satış planı, İsrail'de askeri üstünlüğün kaybedileceği endişesini artırdı. Al ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23