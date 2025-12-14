  • İSTANBUL
Meteoroloji’den yeni tahminler: Yeni hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji’den yeni tahminler: Yeni hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem, Çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Haftanın ilk yarısında Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağışlar beklenirken, hafta ortasından itibaren hava birden soğuyacak yer yer parçalı ve az bulutlu olacak.

Hafta ortası için havaların birden soğuyacağını belirten Meteoroloji, yeni haftada hava sıcaklıklarında bazı bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği yer yer havaların karlı geçeceği tahmininde bulundu. Yağışlı sistem çarşamba gününden itibaren yurdu terk edeceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yeni haftanın ilk günü yurdun güneyi parçalı bulutlu, kalan kesimler çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun iç kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Salı günü, yurdun büyük bölümü parçalı bulutlu, Doğu Anadolu, Karadeniz ile İç Anadolu'nun iç kesimleri çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek. Haftanın kalanında ülke geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları yeni haftada Ankara'da 12-14, Ankara'da 7-8, İzmir'de 15-17, Antalya'da 20-23, Samsun'da 10-12 derece civarında seyredecek.

