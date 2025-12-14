Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Meteoroloji’den yeni tahminler: Yeni hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem, Çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Haftanın ilk yarısında Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağışlar beklenirken, hafta ortasından itibaren hava birden soğuyacak yer yer parçalı ve az bulutlu olacak.