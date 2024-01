Soykırım davası başladı! İsrail’in yaptığı zulümler karşılık bulacak mı?

Güney Afrika hangi ihtiyati tedbirleri talep etti? Güney Afrika, 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor. Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in; 1-Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına 2-Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına 3-Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına 4-Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına 5-Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına 6-Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına, 7-Soykırımın delillerini muhafaza etmesini ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesini, 8-Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına, 9-Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor. Duruşmalarda neler bekleniyor? Divan önündeki duruşmalar tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık şekilde ve canlı yayınlanarak yapılıyor. Taraflar, Divan'ın resmi dilleri İngilizce ve Fransızca ile sözlü savunmalarını yaparken sadece hakimler soru yöneltebiliyor, taraflar birbirlerinin beyanları aşamasında soru soramıyor, müdahale edemiyor. Güney Afrika ve İsrail, her türlü delilden yararlanabilirken hakimlerin kanaatlerini etkilemek için duruşmalarda fotoğraf ve görüntülerin yansıtılması mümkün oluyor. Bugün başlayacak ve cuma tamamlanacak duruşmalarda, her iki tarafın avukatlarının da fotoğraf ve görüntülerin gösterilmesi yoluna başvurması bekleniyor. Duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek atanan ad hoc hakimlerle birlikte karar için müzakerelere başlıyor.