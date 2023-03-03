2023-03-03 18:37:49 Sosyal yaralara din merhemi! Olay açıklama: Sosyal medya o hastalığa yol açan bir fenomen! Nelere dikkat edilmeli?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından uzun bir süre boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldı. İzleyenler ve paylaşım yapanlar hakkında konuşan Prof. Ejder Okumuş, "Bu tür olayları mutlak bir ilahi ceza olarak tanımlamak doğru değil. Suçlamak, hele hele başkalarını suçlamak da doğru değil. Önemli olan, onunla birlikte yaşama stratejileri geliştirmektir" dedi. Türkiye'yi sarsan depremler sosyal medyayı da hareketlendirdi. Paylaşımlar, depremzedelerin yerinin belirlenmesine katkı sağlarken zararlarda verdi. Peki, Afet dönemlerinde sosyal medya kullanımı: Nelere dikkat edilmeli? Dikkat çeken olay çağrısı ve açıklamalar..