Sosyal yaralara din merhemi! Olay açıklama: Sosyal medya o hastalığa yol açan bir fenomen! Nelere dikkat edilmeli?

İLAHİ CEZA OLARAK TANIMLANMAMALI memurlar'netin aktardığı haberde şu sorularda soruldu. Her doğal afetten sonra söylenegelen "Tabii afetler, Yaratıcı'nın bir cezası veya uyarısı olarak tecelli ediyor" söylemi neden gündeme gelir? Ve bu söylem insan psikolojisinde olumlu veya olumsuz ne tür duygulara sebep olur? Bazı insanlar olanlardan, özellikle böyle büyük felaketlerden dolayı suçluluk psikolojisine kapılarak kendilerini veya başkalarını suçlama yoluna gidebilmektedir. Bu bütün din mensuplarından bazılarının kültürlerin de etkisiyle olan bir şey. Fakat din adına da başka bir şey adına da bu tür olayları mutlak bir ilahi ceza olarak tanımlamak doğru değil. Fakat insanların olanlardan ders çıkarması, daha iyi, doğru ve güzel ahlaklı bir şekilde yaşamaya yönelmeye vesile kılacak yorumlamalar yapması makuldür, olması gerekendir de. Aslına bakarsanız, insan her şeyi böyle değerlendirmelidir, doğrusu budur. Lakin suçlamak, hele gele başkalarını suçlamak doğru değildir.