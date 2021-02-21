2021-02-21 15:20:41 Sosyal medyada yoğun ilgi! Liderlerin eski halleri
Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, liderlerin gençlik fotoğrafları dikkat çekti.
Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, liderlerin gençlik fotoğrafları dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğraflarda İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli de vardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
İYİ Parti lideri Meral Akşener
MHP lideri Devlet Bahçeli
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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