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Yaşam
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Sosyal medyada yoğun ilgi! Liderlerin eski halleri

2021-02-21 15:20:41
Sosyal medyada yoğun ilgi! Liderlerin eski halleri

Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, liderlerin gençlik fotoğrafları dikkat çekti.

#1
Foto - Paylaşılan fotoğraflarda İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli de vardı.

Paylaşılan fotoğraflarda İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli de vardı.

#2
Foto - Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

#3
Foto - İYİ Parti lideri Meral Akşener

İYİ Parti lideri Meral Akşener

#4
Foto - MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli

#5
Foto - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

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