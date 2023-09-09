2023-09-09 12:18:09 Sosyal medyada viral oldu! Arızalı kapıya türk işi çare
Aracının bozulan kapısına sürgülü kilit takan sürücü, görenleri şaşırttı.
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Aracının bozulan kapısına sürgülü kilit takan sürücü, görenleri şaşırttı.
Eskişehir’de bir ticari araç sürücüsü bozulan kapısına sürgülü kilit taktı. Seyir halindeki aracın kapısına kaynak yapılan eski usul kilit sistemi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
Kapanmadığı tahmin edilen kapıya alınan geçici önlem, sıkça karşılaşılan ‘Türk işi çözüm’ yöntemlerini akıllara getirdi.
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