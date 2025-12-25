Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sosyal medya şaklabanlığına son: Öğretmenlerden sonra avukatlara da neşter geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınıflarındaki mahremiyeti hiçe sayıp küçük çocuklar üzerinden rant sağlayan sosyal medya fenomeni öğretmenlere yönelik şikayetler üzerine, il milli eğitim müdürlüklerinden bilgi istedi. Fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesaplarının tek tek kontrol edileceği ve mevzuata uymayanlara disiplin cezası verileceği belirtildi. Bu kararın ardından benzer bir adım da fenomen avukatlar için atılacak.