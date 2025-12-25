İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar’ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi. Söz konusu yapının restorasyonu için Rus iş adamının, CHP'li İBB yönetimine 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilmişti.