  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar’ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi. Söz konusu yapının restorasyonu için Rus iş adamının, CHP'li İBB yönetimine 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilmişti.

#1
Foto - İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

Boğaz’ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti.

#2
Foto - İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

#3
Foto - İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

İki köprü arasında devasa alanda bulunan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi.

#4
Foto - İBB kaçağa göz yummuştu! Boğaz’a nazır tartışmalı villadan son görüntüler

İşte binanın son hali...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar
Gündem

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Gazeteci yazar Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuk..
Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı
Gündem

Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı

Ahlaksızlıklara karşı atılan her adımı yıllarca “özgürlük” diyerek hedef alan Berna Laçin, ‘uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullan..
Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin
Gündem

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Ankara'da meydana gelen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'in vefat ettiği olayla ilgili değerlendirme yapa..
Camiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Camiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında camiye bombalı saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırıda ..
Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu
Yaşam

Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu

Thomas Kelly tarafından kurulan Heidi, hasta–hekim görüşmelerini otomatik olarak metne dönüştürerek klinik notlar üretiyor ve hekimlerin üze..
ABD'den beklenmedik karar, resmen yasak! Tepki topladı: AB ülkeleri ayaklandı
Dünya

ABD'den beklenmedik karar, resmen yasak! Tepki topladı: AB ülkeleri ayaklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Üyesi Thierry Breton'un da bulunduğu 5 etkin isme vize yasağı. AB Komisyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23