Sosyal medya ayaklandı! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ tartışmalara noktayı koydu

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ "Bu durum bize bir kez daha gösterdi ki, izleyicinin beğenisine sunduğumuz Kuruluş Osman dizisi ülkede gündem oluşturmaya devam edecek. Bu noktadan hareketle başta Kastamonulular olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilerimize dizimizin ilerleyen bölümlerini takip etmelerini ve Yavlak Arslan ile Osman Bey'in arasında geçecek olayların ardından bu konudaki fikirlerinin tamamen değişeceğini söylemeyi borç biliyorum’’ dedi.