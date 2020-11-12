2020-11-12 09:54:05 Sosyal medya ayaklandı! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ tartışmalara noktayı koydu
Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda senaryoya dahil olan Yavlak Arslan karakteri, hem senaryo gereği hem de Umut Karadağ’ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Dizide Yavlak Arslan’ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan’ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.