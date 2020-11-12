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Medya
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Sosyal medya ayaklandı! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ tartışmalara noktayı koydu

2020-11-12 09:54:05
Sosyal medya ayaklandı! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ tartışmalara noktayı koydu

Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda senaryoya dahil olan Yavlak Arslan karakteri, hem senaryo gereği hem de Umut Karadağ’ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Dizide Yavlak Arslan’ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan’ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.

#1
Foto - Konuyla ilgili Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ'dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ'dan açıklama geldi.

#2
Foto - Yayınlanmaya başladığı ilk günden bugüne, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi geçmiş ile günümüz arasında köprü kurarak tarihimizi geniş kitlelere anlatmaya ve sevdirmeye devam ediyor.

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bugüne, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi geçmiş ile günümüz arasında köprü kurarak tarihimizi geniş kitlelere anlatmaya ve sevdirmeye devam ediyor.

#3
Foto - Televizyon dizisi olarak seyirciyle buluşmanın yanı sıra akademik alandaki yeni araştırmaların yapılmasını sağlayan Kuruluş Osman dizisi bu özelliği ile de farklı bir misyon üstleniyor.

Televizyon dizisi olarak seyirciyle buluşmanın yanı sıra akademik alandaki yeni araştırmaların yapılmasını sağlayan Kuruluş Osman dizisi bu özelliği ile de farklı bir misyon üstleniyor.

#4
Foto - Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor.

Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor.

#5
Foto - Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.

Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.

#6
Foto - Öyle ki, hikayenin devamında meydana gelecek sürpriz gelişmeyi ve Yavlak Arslan'ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.

Öyle ki, hikayenin devamında meydana gelecek sürpriz gelişmeyi ve Yavlak Arslan'ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.

#7
Foto - Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ "Bu durum bize bir kez daha gösterdi ki, izleyicinin beğenisine sunduğumuz Kuruluş Osman dizisi ülkede gündem oluşturmaya devam edecek. Bu noktadan hareketle başta Kastamonulular olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilerimize dizimizin ilerleyen bölümlerini takip etmelerini ve Yavlak Arslan ile Osman Bey'in arasında geçecek olayların ardından bu konudaki fikirlerinin tamamen değişeceğini söylemeyi borç biliyorum’’ dedi.

#8
Foto - Mehmet Bozdağ ilerleyen bölümlerde Yavlak Arslan tarihteki gibi bir kahramana dönüşeceğini belirtti.

Mehmet Bozdağ ilerleyen bölümlerde Yavlak Arslan tarihteki gibi bir kahramana dönüşeceğini belirtti.

#9
Foto - Mehmet Bozdağ tartışmalara noktayı koyarak, heyecanı azaltmak istemediklerini ve gelecek bölümlerle ilgili merak uyandırmak istediklerini dile getirdi.

Mehmet Bozdağ tartışmalara noktayı koyarak, heyecanı azaltmak istemediklerini ve gelecek bölümlerle ilgili merak uyandırmak istediklerini dile getirdi.

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