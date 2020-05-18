12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika sınıf geçmeye yönelik açıklama yapıldı. Son sınıf öğrencileri, başarı sağlayamadıkları derslerden sorumluluk sınavlarında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak. Peki sınıf geçme nasıl olacak? Sorumlu sınıf geçme nasıl olacak? Sorumlu geçilen derslerin sınavları ne zaman yapılacak? Lisede sınıf geçme nasıl olacak?