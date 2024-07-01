Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

NHC, Beryl'in karaya vurduğunda şiddetli yağış ve fırtına sonucu su seviyesini normal seviyesinin 2.74 metre üzerine kadar çıkaracağını tahmin ettiklerini belirterek, “Beryl'in Windward Adaları'nın bazı bölümlerinden geçmesi durumunda, bugün sabah erken saatlerden itibaren St Vincent ve Grenadinler ile Grenada'da en yüksek çekirdek riskiyle birlikte, potansiyel olarak felakete yol açabilecek kasırga kuvvetinde rüzgarlar ve yaşamı tehdit eden fırtına dalgası beklenmektedir. Windward Adaları'nın büyük bölümü için Kasırga Uyarıları yürürlüktedir” ifadelerini kullandı.