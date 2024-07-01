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Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

2024-07-01 14:06:59
Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 4.seviyedeki Beryl Kasırgası'nın Karayipler'e doğru ilerlediğini açıkladı...

#1
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

Açıklamada, "Beryl'in saatte maksimum 209 kilometre hızlı rüzgarla son derece tehlikeli bir kategori olan 4 . seviye kasırgaya dönüştüğünü tespit ettik. Windward Adaları'nda Pazartesi sabahı erken saatlerden itibaren tehlikeli rüzgarlar ve fırtına dalgası bekleniyor" denildi.

#2
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

NHC dün yaptığı açıklamada, Beryl Kasırgası'nın Barbados'un 565 kilometre doğu-güneydoğusunda yer aldığı ve rüzgarın saatte 209 kilometre hıza sahip olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

Açıklamada, “Beryl'in bugün Windward Adalarına ulaştığında son derece tehlikeli bir büyük kasırga olmaya devam etmesi beklenmektedir.

#4
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

Bu çok tehlikeli bir durumdur ve bu bölgelerde yaşayanlar herhangi bir hazırlık veya tahliye emri için yerel hükümet ve acil durum yönetimi yetkililerini dinlemelidir” denildi.

#5
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

NHC, Beryl'in karaya vurduğunda şiddetli yağış ve fırtına sonucu su seviyesini normal seviyesinin 2.74 metre üzerine kadar çıkaracağını tahmin ettiklerini belirterek, “Beryl'in Windward Adaları'nın bazı bölümlerinden geçmesi durumunda, bugün sabah erken saatlerden itibaren St Vincent ve Grenadinler ile Grenada'da en yüksek çekirdek riskiyle birlikte, potansiyel olarak felakete yol açabilecek kasırga kuvvetinde rüzgarlar ve yaşamı tehdit eden fırtına dalgası beklenmektedir. Windward Adaları'nın büyük bölümü için Kasırga Uyarıları yürürlüktedir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

“Beryl kasırgasının etkisi tüm hafta sürebilir” Açıklamada ayrıca, kasırganın Karayip Denizi boyunca ilerlediği ve tüm hafta boyunca etkisinin sürebileceği belirtildi. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, "Saint Vincent ve Grenadinler'deki herkesin bu konuyu çok ciddiye almasını istiyorum. Hepimiz en kötüsüne hazırlanmalıyız” dedi.

#7
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

Yerel yetkililer, vatandaşları elektrik kesintileri ve olası hasarlar konusunda uyardı.

#8
Foto - Sonunda OHAL ilan ettiler! ''Daha kötüsüne hazır olun'' uyasırı

Grenada Valisi Cecile La Grenade ise ülkeyi etkisi altına alacak kasırga nedeniyle yarın sabaha kadar olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, hastaneler ve acil durum merkezleri dışında her yerin kapalı olacağı ifade edildi.

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