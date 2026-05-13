Sonunda bu da oldu: Robotlar savaş uçağı üretti, Kaan ve F-35'e rakip olacak
İnsan gücünün en aza indirilip otonom olarak geliştirilen savaş uçağı tüm dünyada ses getirdi. Üretilen J-20 savaş uçakları Kaan ve F-35'in ciddi rakibi olacak.
Çin, J-20 “Mighty Dragon” hayalet savaş uçağı için yapısal bileşen üretiminde verimliliği yaklaşık yüzde 150 artırdığını ve doğrudan insan gücü ihtiyacını yüzde 80 azalttığını açıkladı…
Çin, otomatikleştirilmiş ve neredeyse hiç insan müdahalesi olmadan çalışabilen karanlık fabrika (dark factory) konseptini benimseyerek J-20 savaş uçağı parçalarının üretim verimliliğini iki katından fazla artırdı.
J-20 üretim zincirine bağlı Chengdu tesisinde; otonom araçlar, yüksek hassasiyetli üretim makineleri, akıllı tarama sistemleri ve robotik denetim üniteleri kullanılarak uçağın gövde yapısına ait parçalar neredeyse kesintisiz bir üretim rejiminde imal edilmektedir.
Daha önce süreç, 24 saat esasına göre insan gözetimi gerektirirken, mevcut sistemde makineler günde 21 saatten fazla yüksek verimle çalışabilmektedir. Ancak insan gücü, nihai montaj ve kritik kalite kontrol aşamalarında hâlâ görev yapmaktadır.
J-20 “Mighty Dragon”, düşük radar izi için şekillendirilmiş gövde yapısı ve iç silah istasyonlarıyla 5. nesil hayalet muharip uçak olarak tasarlanmıştır. Uzun menzilli hava üstünlüğü ve derin taarruz görevlerine uygun şekilde geliştirilmiş olup, yüksek irtifa ve yüksek hız performansı hedeflenmiştir.
Gelişmiş AESA radar, elektronik harp sistemleri ve sensör füzyonu sayesinde modern hava sahasında durumsal farkındalık ve hedef tespiti kabiliyeti artırılmıştır. J-20, süpersonik seyir ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesi ile stratejik caydırıcılık unsuru olarak konumlandırılmaktadır…
KAYNAK: ULUSAVUNMA
