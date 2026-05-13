  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni anneler aman dikkat! “Son iki gün” uyarısı yapıldı Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin Çok konuşulacak gelişme: AK Parti'ye geçmek isteyen 5 belediye başkanı veto edildi İsrail’de “YILDIRIMHAN” paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı Altın almak mı satmak mı daha karlı? Tuna Kaya net rakam verdi Babasını tam 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri ağızları açık bıraktı Türkiye 3 kıtayı masaya oturttu! Kanada’dan Somali’ye dev iş birliği için imzalar atılıyor Bakanlık talep etti, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor Sonunda bu da oldu: Robotlar savaş uçağı üretti, Kaan ve F-35'e rakip olacak
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklaması tartışmaya yol açtı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Türk'e sert tepki göstererek, "Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda ‘Kürdistan’ diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin" dedi.

1
#1
Foto - Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Amedspor için eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yaptığı paylaşım siyaset gündeminde tartışma çıkardı.

#2
Foto - Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak daha sonra görevden alınan Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün açıklamalarına bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi. Saral, isim vermeden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

“Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda ‘Kürdistan’ diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

#5
Foto - Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

Saral ayrıca, “Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Denetimi yandı, hakkında soruşturma açıldı! e-Devlet'te görünen rapora "sahte" denildi
Yaşam

Denetimi yandı, hakkında soruşturma açıldı! e-Devlet'te görünen rapora “sahte” denildi

Diyarbakır’da denetimli serbestlik kapsamında bulunan İsmail Korkar, hastalığı sebebiyle aldığı heyet raporlarının e-Nabız, e-Devlet ve Sağl..
"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi
Spor

"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türk fırtınası esti. K44 erkekler 63 kiloda ay-yıldızlı bayr..
Cemal Enginyurt ile Barış Yarkadaş fena kapıştı!
Gündem

Cemal Enginyurt ile Barış Yarkadaş fena kapıştı!

Eski CHP milletvekillerinden Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP’nin eski ülkücü Milletvekili Cemal Enginyurt’a yönelik sözlerine Enginyurt’tan ç..
Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı
Siyaset

3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı

İmamoğlu suç örgütü davasında “çanta” trafiğini anlatan tutuklu sanık Yener Torunler, bankadan çektiği paraları Murat Gülibrahimoğlu’na tesl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23