Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor için yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklaması tartışmaya yol açtı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Türk'e sert tepki göstererek, "Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda ‘Kürdistan’ diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin" dedi.