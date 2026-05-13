Depoları hemen doldurun! Tarih verildi, akaryakıta bir zam daha geliyor
Geçtiğimiz günlerde motorine gelen zam sonrası benzinde de artış göründü... Gece yarısı itibari ile tabelalar bir kez daha değişecek.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruluşluk zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Morgan Stanley tarafından yayımlanan yeni raporda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresinin Haziran ayını aşması durumunda, küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan 9,3 milyon varillik "kalkanın" çökebileceği belirtildi. Banka, ablukanın uzaması durumunda Brent petrolün 150 dolar seviyelerini test edebileceği uyarısında bulundu.
13 Mayıs 2026 Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.88 TL Motorin litre fiyatı: 67.39 TL LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.72 TL Motorin litre fiyatı: 67.23 TL LPG litre fiyatı: 33.29 TL
