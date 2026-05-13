Çok konuşulacak gelişme: AK Parti'ye geçmek isteyen 5 belediye başkanı veto edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok konuşulacak gelişme: AK Parti'ye geçmek isteyen 5 belediye başkanı veto edildi

Gazeteci Hacı Yakışıklı, AK Parti'ye katılmak isteyen beş belediye başkanının parti yönetimi tarafından veto edildiğini söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçmesi siyaset gündeminin en çok konuşulanladı arasında yer aldı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, tv100 ekranlarında AK Parti’ye geçmek isteyen siyasetçiler hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Hacı Yakışıklı’nın aktardığı detaylar şöyle oldu: “AK Parti’ye yeni geçişlerin kesin ve net bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Büyükşehir var, il ve ilçeler var. Şu anda görüşmeler yapılıyor. Parti ismi vermeyelim. Benim kastettiğim Büyükşehir Belediyesi Balıkesir değil. Görüşmeler olgunlaşmadan hangi belediye olduğunu söyleyemem. Balıkesir dışındaki bir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti’ye geçme hazırlığında olduğunu söyleyebilirim.

Balıkesir ile görüşmeler olgunlaşmadı. Balıkesir Belediye Başkanı rahatsızdı. Aydın’ın ve Afyonkarahisar’ın yaşadığını Balıkesir de yaşadı. Ama Balıkesir’de bir yerde durdu. Sanki CHP içerisinde bir görüşme trafiği yaşandı.

Bunu ilk kez açıklıyorum. Şu ana kadar AK Parti’ye geçmek isteyip de kabul edilmeyen 5 belediye başkanı var. Bunun yanı sıra yine AK Parti’ye geçmek isteyip de kabul edilmeyen tanınmış siyasetçiler de var. Bu isimleri ilkesel olarak vermiyorum.”

