İsrail’de “YILDIRIMHAN” paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı
Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, 6 bin kilometrelik devasa menzili ve 3 tonluk harp başlığı kapasitesiyle dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail merkezli savunma yayınları, bu sistemin bölgesel caydırıcılığın çok ötesine geçerek Ankara’ya küresel bir stratejik güç kazandırdığını yazdı. Asya’nın derinliklerinden Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan YILDIRIMHAN, Türk savunma sanayiinin ulaştığı en üst ligi temsil ediyor.