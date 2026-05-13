  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni anneler aman dikkat! “Son iki gün” uyarısı yapıldı Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin Çok konuşulacak gelişme: AK Parti'ye geçmek isteyen 5 belediye başkanı veto edildi İsrail’de “YILDIRIMHAN” paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı Altın almak mı satmak mı daha karlı? Tuna Kaya net rakam verdi Babasını tam 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri ağızları açık bıraktı Türkiye 3 kıtayı masaya oturttu! Kanada’dan Somali’ye dev iş birliği için imzalar atılıyor Bakanlık talep etti, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor Sonunda bu da oldu: Robotlar savaş uçağı üretti, Kaan ve F-35'e rakip olacak
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İsrail’de "YILDIRIMHAN" paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’de “YILDIRIMHAN” paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı

Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, 6 bin kilometrelik devasa menzili ve 3 tonluk harp başlığı kapasitesiyle dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail merkezli savunma yayınları, bu sistemin bölgesel caydırıcılığın çok ötesine geçerek Ankara’ya küresel bir stratejik güç kazandırdığını yazdı. Asya’nın derinliklerinden Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan YILDIRIMHAN, Türk savunma sanayiinin ulaştığı en üst ligi temsil ediyor.

#1
Foto - İsrail’de "YILDIRIMHAN" paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı

6.000 kilometre menzile ve yaklaşık 3 tonluk harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen YILDIRIMHAN, Türkiye’yi bu teknolojiye sahip sınırlı sayıda ülke arasına sokmaya aday. Kara konuşlu ve mobil bir platform olarak tasarlanan sistem, sıvı yakıtlı dört roket motorundan güç alıyor. Savunma analistleri, bu kapasitenin Türkiye’nin caydırıcılığını bölgesel ölçekten küresel ölçeğe taşıdığına dikkat çekiyor.

#2
Foto - İsrail’de "YILDIRIMHAN" paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı

Gelişmeyi yakından takip eden İsrail merkezli yayın organları Israel Defence ve Kikar, YILDIRIMHAN’ın sadece bir mühimmat değil, stratejik bir paradigma değişimi olduğunu vurguladı. Yapılan analizlerde, 6.000 kilometrelik bir menzilin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın derinliklerini kapsama alanına aldığı, bu durumun Ankara’nın jeopolitik ağırlığını artıracağı ifade edildi.

#3
Foto - İsrail’de "YILDIRIMHAN" paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı

Yayımlanan raporlarda, Türkiye’nin mevcut füze envanterinin bölgesel güvenlik ihtiyaçlarını halihazırda karşıladığı, ancak YILDIRIMHAN’ın "geleneksel caydırıcılık çerçevesinin çok ötesinde" bir güç projeksiyonu sunduğu yorumları yapıldı

#4
Foto - İsrail’de "YILDIRIMHAN" paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı

Ayrıca Türkiye’nin Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) üyeliği hatırlatılarak, bu tür bir teknolojinin geliştirilmesinin uluslararası savunma pazarındaki dengeleri ve teknoloji paylaşım süreçlerini de etkileyebileceği öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MEHMET EMIN OZ

CHP LILER LAAIKLER 150 YILDIR NEMALANDIGINIZ BATIDAN VE ISRAILDEN YUKSELEN SESLERE KULAK VERIN BU FUZELER TURKIYEYE GEREKLIMI KIM SALDIRACAK TURKIYEYE HALKI SOKAGA YINE CAGIRIN ICIMIZDEKI BATININ ISBIRLIKCILERI HAYDI DIN ISLAM VATAN NAMUS MILLET DUSMANLARI
TÜM YORUMLARA GİT
Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!
Gündem

Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!

CHP'de lağım Uşak'tan patladı, pislikler ortalığa saçıldı! Görevden uzaklaştırılan ve 'yarı çıplak' basılan CHP'li uçkur düşkünü Özkan Yalım..
Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı
Gündem

Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı

Gazetemiz yazarı, eski devlet bakanı, dava ve fikir adamı Hasan Aksay’ın vefat eden kızı Elife Ümran Aksay, bugün öğle namazını müteakip Mar..
BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar
Dünya

BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldığını duyurdu.

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme
Gündem

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Özkan Yalım’ın, ek beyanda bulunma talebi sonrası Çağlayan’daki adliyeye sevk edildiği bildir..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23