Sonra herkes utanç verici Gmail adresleri nasıl değiştirecek! Google dev adım attı: Büyük değişim olacak

Google'ın açıklamalarına göre, Gmail adresinizi değiştirdiğinizde hem eski hem de yeni e-posta adresinize gelen mesajları alabileceksiniz. Bu sayede hiçbir önemli e-postayı kaçırmayacaksınız ve geçiş süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. Fotoğraflar, mesajlar ve diğer e-postalar gibi eski adresinizle ilgili tüm veriler etkilenmeyecek ve güvenli bir şekilde korunacaktır. Gmail, Haritalar, Drive ve YouTube gibi Google'ın tüm hizmetlerine eski veya yeni e-posta adresinizle giriş yapabileceksiniz, bu da geçiş sürecini daha esnek hale getirmektedir. Ayrıca eski e-posta adresinizi istediğiniz zaman yeniden kullanabileceksiniz, ancak yeni e-posta adresini silemeyeceksiniz ve önümüzdeki 12 ay boyunca yeni bir Google Hesabı e-posta adresi oluşturamayacaksınız.