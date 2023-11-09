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Yaşam
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Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

2023-11-09 16:10:32
Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Afyonkarahisar’daki sonbahar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Sonbahar mevsiminin son ayında ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

#2
Foto - Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Afyonkarahisar’ın farklı noktalarındaki ormanlık bölgeler İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Farklı türlerdeki ağaçların bir çoğu yapraklarını dökerken bazı ağaçlarda ise sararmaların yeni başladığı gözlendi.

#4
Foto - Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Erkmen Tabiat Parkı'nda ağaçların göletle görüntüsü ise bir başka ortaya çıkan güzellik oldu.

#5
Foto - Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

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