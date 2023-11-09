2023-11-09 16:10:32 Sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
Afyonkarahisar’daki sonbahar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.
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Afyonkarahisar’daki sonbahar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.
Sonbahar mevsiminin son ayında ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.
Afyonkarahisar’ın farklı noktalarındaki ormanlık bölgeler İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi.
Farklı türlerdeki ağaçların bir çoğu yapraklarını dökerken bazı ağaçlarda ise sararmaların yeni başladığı gözlendi.
Erkmen Tabiat Parkı'nda ağaçların göletle görüntüsü ise bir başka ortaya çıkan güzellik oldu.
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