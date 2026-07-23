Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Proje kapsamında O.S.B, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere üç yeni istasyonun inşa edildiğini belirten Uraloğlu, “Bunun yanında O.S.B Yük Merkezi ve Kazan Soda Yük Merkezi olmak üzere iki ayrı yük merkezi de hayata geçiriyoruz. Böylece hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı açısından güçlü bir demiryolu altyapısı oluşturuyoruz.” diye konuştu.