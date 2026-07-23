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Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

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Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Ankara halkının ulaşım çilesini hafifletecek 16 kilometrelik yeni hat yıl içinde tamamlanırken, yerel yönetimin aksine devlet yatırımları Başkent’i demir ağlarla örmeye devam ediyor.

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray hattının Yenikent’e uzatılmasını ve Kazan Soda tesislerine demiryolu bağlantısı sağlanmasını kapsayan Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’nde çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Uraloğlu, projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 96.9 ulaştığını belirtti.

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi hakkında yazılı açıklamada bulundu. Ankara’nın batı aksında hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Yenikent yerleşim alanları ve Kazan Soda üretim tesislerini ulusal demiryolu ağına entegre ediyoruz. Başkentray’ın mevcut 36 kilometrelik hattını Yenikent’e uzatırken aynı zamanda bölgenin sanayi üretim merkezlerine de demiryolu bağlantısı kazandırıyoruz.” dedi.

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’sinin yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda elektrikli, sinyalli ve çift hatlı olarak inşa edildiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı’nı Sincan’dan Yenikent’e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent’ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz. Saatte 120 kilometre işletme hızına uygun altyapı tesis ediyoruz. Hat üzerindeki 5 köprü, 11 aç-kapa tünel, 14 menfez, 6 altgeçit ve 1 üstgeçitte çalışmalarımızı tamamladık.”

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Projenin tamamlanmasıyla Ankara’nın batı koridorundaki raylı ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artacağını vurgulayan Uraloğlu, “Başkentray’ın Yenikent’e uzatılması ve Kazan Soda bağlantısının devreye alınmasıyla Ankara’nın batısını kuşatan banliyö hattı yaklaşık 52 kilometreye ulaşacak. Böylece Yenikent’in 600 bini aşan nüfusunun raylı sistem erişimini artırırken sanayi kuruluşlarımızın lojistik imkânlarını da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Proje kapsamında O.S.B, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere üç yeni istasyonun inşa edildiğini belirten Uraloğlu, “Bunun yanında O.S.B Yük Merkezi ve Kazan Soda Yük Merkezi olmak üzere iki ayrı yük merkezi de hayata geçiriyoruz. Böylece hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı açısından güçlü bir demiryolu altyapısı oluşturuyoruz.” diye konuştu.

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Projenin sanayi ve lojistik açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, “Kazan Soda tesisleri ile organize sanayi bölgelerine doğrudan demiryolu bağlantısı sağlayarak ağır yük taşımacılığının önemli bir bölümünü karayolundan demiryoluna kaydıracağız. Bu sayede lojistik maliyetlerini düşürürken karayolu trafik yükünün ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Fabrikada üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Devlet yapıyor iş bilmez Mansur Yavaş bakıyor! Ankara’nın raylı ulaşıma yeni halka

Haziran 2026 itibarıyla projede yaklaşık yüzde 96.9 Fiziki ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, “Altyapı imalatlarının büyük bölümünü tamamladık. Köprüler, aç-kapa tüneller, menfezler ve diğer sanat yapılarının tamamı bitirildi. Hat serimi, balast, kaynak ve katener montaj çalışmalarında ise son aşamaya geldik. Sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Uraloğlu, projenin hizmete alınmasıyla Başkentray’ın erişim alanının genişleyeceğini, Ankara’nın batısında yaşayan vatandaşlar için yeni bir raylı ulaşım alternatifi oluşturulacağını ve bölgedeki sanayi tesislerinin ulusal demiryolu ağıyla entegrasyonunun daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

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Hakan Sönmez

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