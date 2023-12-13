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Yaşam
8
Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

2023-12-13 18:38:10
Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

#1
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen kıyı erozyonu sahildeki yürüyüş yoluna ulaştı.

#2
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, son aylarda etkisini gösteren şiddetli rüzgar, dalga ve yağışlar sebebiyle ilerledi.

#3
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

Sahilde "dalgakıran" adı verilen tahkimatların olduğu bölgelerde görülmeyen erozyon, Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki işletmelerin bulunduğu alandaki istinat duvarına kadar geldi.

#4
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

Belediye ekipleri, Sahilpark kesimine kaya parçaları yerleştirerek önleyici çalışma gerçekleştirdi.

#5
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

Erozyonun yaşandığı kıyı bölgesi dronla görüntülendi.

#6
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

#7
Foto - Son yıllarda yaşanan bu olay korkutuyor

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